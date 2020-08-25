أنا زملكاوي قديم.. عمرو زكي: تعلمت المسئولية من المعلم حسن شحاتة

أكد

نجم الزمالك السابق أنه زملكاوي قديم، موضحا أن حلمه منذ تواجده بنادي المنصورة الانتقال لصفوف القلعة البيضاء وهذا ما حدث بالفعل، رغم اهتمام الأهلي لضمه.