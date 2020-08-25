المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضات ضم مروان محسن.. فيديو





وأكد محمد عادل في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن المقاولون العرب لم يقدم اي عرض لضم اللاعب، مشددا على انه مهاجم جيد ويتعرض لهجوم صعب,





وأضاف محمد عادل أنني "أول مرة أسمع هذا الحديث".





اما عن الفريق فأكد أن الجدول ظلم الفريق حيث ان الفريق مطالب بالسفر من الاسكندرية لـ القاهرة لـ الجونة خلال اسبوع واحد فقط، مشددا على ان الفريق ينافس على الدوري وما يحدث معه يقضي عليه .





وأضاف أن الفريق ملتزم بالدوري ولكن من حقه الاعتراض على هذا الجدول .

كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب عن حقيقة عرض النادي لـ ضم مروان مجسن نجم الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.