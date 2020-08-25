عليا ديون ويتعذر الوصول لأصحابها فما العمل؟ .. شاهد رد دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "عليا ديون لناس ولا أستطيع الوصول إليهم.. ماذا أفعل؟
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وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه ينبغي على السائلة أن تبحث عن هؤلاء الأشخاص حتى يتم الوصول إليهم أو يفيض بها الكيل من كثرة البحث.
وأشار إلى أنه لو تعذر الوصول إلى هؤلاء الأشخاص، فيجوز للسائلة أن تخرج الدين الذي عليها صدقة باسمهم حتى يتحصلوا على ثواب الصدقة ولو لم يحصلوا على مبلغ الدين.
سداد الديون وتوزيع التركة
يجب إخراج الزكاة قبل تقسيم التركة؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء.
خصم الديون من مال الزكاة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدَين لا يحتسب من جملة زكاة المال، مشيرًا إلى أن المال الذي فيه دَين، يجب على صاحبه أن يخصم هذا الدين ثم يقوم بتطبيق شروط وجوب الزكاة عليه.
وأضاف عويضة في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا عى سؤال: هل يجب احتساب الدين في جملة زكاة المال؟ أن المال بعد أن خصم منه الدين إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب المالي، يجب فيه 2.5% من المال.