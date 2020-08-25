عليا ديون ويتعذر الوصول لأصحابها فما العمل؟ .. شاهد رد دار الإفتاء

خصم الديون من مال الزكاة



قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدَين لا يحتسب من جملة زكاة المال، مشيرًا إلى أن المال الذي فيه دَين، يجب على صاحبه أن يخصم هذا الدين ثم يقوم بتطبيق شروط وجوب الزكاة عليه.



