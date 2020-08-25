نقص غذائي ونزول الجيش إلى الشوارع.. بريطانيا في مواجهة تحديات خطيرة نتيجة البريكست وكورونا

مما قد ينتج عنه فوضى اقتصادية واضطرابات عامة تتضمن انقطاع التيار الكهربائي ودخول البلاد في معاناة من نقص الغذاء، مع وجود خطط تسدعي تدخل الجيش للمساعدة.

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وكشف ملف "باوربوينت" مسرب، كان قد تم تسليمه للوزراء ، واطلعت عليه صحيفة "ذا صن" ، عن تحذيرات من نقص الغذاء والوقود في فترة أعياد الميلاد القادمة، مما قد ينتج عنه اضطرابات محتملة، تستدعي تدخل الجيش لمساعدة الشرطة على التعامل معها، حيث يقف 1500 جندي من الجيش بالفعل على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشوارع.





مما قد يؤدي إلى انخفاض تدفق الشحنات بين مدينة دوفر الساحلية وكاليه الفرنسية بنسبة 45٪ على مدى ثلاثة أشهر، مما يعني مواجهة بريطانيا لنقص حاد في 30٪ من المواد الغذائية المستوردة من الكتلة، إلى جانب الأدوية والوقود والمواد الكيميائية المستخدمة في تنقية مياه الشرب، وفي أسوأ السيناريوهات قد يؤدي ذلك إلى تقنين المياه وانقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من المملكة المتحدة. ووفقًا لخطط الحكومة للانسحاب "الجامح" من الاتحاد الأوروبي، يشتبه المخططون في ملف الـ"باوربوينت" في أن فرنسا ستفرض "ضوابط إلزامية على البضائع البريطانية من اليوم الأول"؛





كما تحذر الوثيقة- التي أعدتها فرقة العمل الانتقالية للاتحاد الأوروبي، التابعة لمكتب مجلس الوزراء- من ارتفاع الأسعار، انقطاع التيار الكهربائي، ترشيد المياه والأمراض الحيوانية التي قد تدمر الريف بسبب نقص الأدوية؛ مما قد يضطر الحكومة الاستعانة بالقوات الجوية العسكرية من أجل توفير الغذاء والدواء، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لجزر القنال والبحرية الملكية لحماية الصياد البريطاني من الرحلات غير القانونية للقوارب في الاتحاد الأوروبي.