AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ الجيزة: نعمل على تطوير 24 منطقة غير مخططة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:33 ص
هند عبد الحليم نائب
هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى
عقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع، اجتماعا، مع صندوق تطوير العشوائيات؛ لمتابعة موقف المحافظة لخطة تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة والأسواق العشوائية.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن المحافظة تقوم الآن بتنفيذ مشروع تطوير ٢٤ منطقة غير مخططة في 5 أحياء، ليشمل التطوير أعمال الرصف والإنارة بتمويل من الصندوق.

وأوضحت أنه يتم الآن بناء المرحلة الأخيرة من عمارات مساكن عشش السودان في حي الدقي، مشيرة إلى أنه تم البدء في إجراءات تطوير سوق الجيش بمدينة العياط.

في إطار آخر، نوهت نائب المحافظ إلى أنه سيتم الانتهاء من ٦ مخططات لمناطق غير آمنة بنطاق المحافظة؛ للبدء في ٤ مخططات أخرى، كما ناقشت مع ممثلي الصندوق الخطة المستقبلية للتعامل مع المناطق غير الآمنة وذلك مع توجهات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ خطة جديدة أول يوليو..محافظ الجيزة يوجه بالتوسع في مخططات التطوير بالأحياء.. صور

تطوير العشوائيات: صرف 25 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة.. فيديو

حقيقة ولا خيال..عشش الصيادين برأس البر تتحول من بؤرة عشوائية إلى مارينا دمياط

خاص | إنشاء 44 ألف وحدة سكنية لاستيعاب قاطني العشوائيات بالقاهرة

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

تخصيص 10 مليارات جنيه لمشروعات العشوائيات خلال 2020 - 2021.. وانتهاء تطوير المناطق غير الآمنة خلال 6 أشهر

ترشيحاتنا

قتلوه بـ7 رصاصات في ظهره .. تحرك أمريكي عاجل بعد مقتل مواطن أسود .. صور

مفضوحين.. مذيع قناة الأهلي يفتح النار على سيف زاهر وإبراهيم فايق

نجم الزمالك السابق ينصح محمد عواد بمغادرة الفريق

جرائم آخر الزمان.. سائق يغتصب زوجة والده المتوفى في حلوان.. تفاصيل

منوم فى العصير .. سيدة تستدرج راغبى المتعة الحرام لسرقة أموالهم ومتعلقاتهم بالأميرية

أنا أهلاوي.. سيف زاهر يعتذر لـ جماهير القلعة الحمراء على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة سهلة.. حضِّري آيس كريم بالفانيليا لأطفالك

بالعوامة.. طاقم عبارة يتفاجأ بطفلة وحيدة في عرض البحر | فيديو

داوم على تناول هذا المشروب لنسف الكرش في أسبوع