نائب محافظ الجيزة: نعمل على تطوير 24 منطقة غير مخططة

عقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع، اجتماعا، مع صندوق تطوير العشوائيات؛ لمتابعة موقف المحافظة لخطة تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة والأسواق العشوائية.





وأشارت نائب المحافظ إلى أن المحافظة تقوم الآن بتنفيذ مشروع تطوير ٢٤ منطقة غير مخططة في 5 أحياء، ليشمل التطوير أعمال الرصف والإنارة بتمويل من الصندوق.





وأوضحت أنه يتم الآن بناء المرحلة الأخيرة من عمارات مساكن عشش السودان في حي الدقي، مشيرة إلى أنه تم البدء في إجراءات تطوير سوق الجيش بمدينة العياط.



