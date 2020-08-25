اليوم.. الإسماعيلي يجري مسحة طبية جديدة قبل مواجهة طنطا في الدوري بعد غد

يجري فريق الإسماعيلي، المسحة الطبية الثامنة؛ وذلك للاطمئنان على سلامة اللاعبين وجهازه الفني بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني، استعدادا لمواجهة فريق طنطا، بعد غد، الخميس، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٢ من مسابقة الدوري العام.
ويدخل الإسماعيلي لقاء طنطا برصيد ٢٤ نقطة محتلًا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري.
يذكر أن الإسماعيلي، إلتقى بفريق وادي دجلة في الجولة ال٢٠ وانتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، ثم تعادل أمام حرس الحدود بهدفين لمثلهما في الجولة السابقة من عمر المسابقة المحلية.