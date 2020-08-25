اليوم.. الإسماعيلي يجري مسحة طبية جديدة قبل مواجهة طنطا في الدوري بعد غد

يجري فريق

، المسحة الطبية الثامنة؛ وذلك للاطمئنان على سلامة اللاعبين وجهازه الفني بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني،

لمواجهة فريق طنطا، بعد غد، الخميس

، على

ستاد الإسكندرية

،

ضمن منافسات الجولة الـ ٢٢ من مسابقة الدوري العام.

استعدادا