المصري: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد سعيدو سنبوري.. فيديو

أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة نادي المصري، أن النادي يعد ملفا؛ لشكوى "سعيدو سنبوري" لاعب الفريق؛ عقب تغيبه عن المران ومباراة الفريق أمام مصر المقاصة.

وأضاف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن اللاعب أغلق جميع هواتفه ولم يتواجد في المران دون أي عذر، مشددا على أن النادي حاول التواصل مع وكيله ولكنه أغلق هاتفه أيضا.





وأشار إلى ان النادي سيتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه اللاعب، والذي حصل على كل مستحقاته قبل أن يتغيب عن الفريق.





اما عن مباراة الفريق المقبلة امام نادي مصر فأكد ان الفريق قد لا يكون في أتم استعداد لها؛ في ظل تغيب معظم اللاعبين عن المران لمدة تجاوزت الـ 15 يوما، بالاضافة لـ طارق العشري المدير الفني للفريق .





وأضاف أن الفريق سيحرص على تقديم أداء أفضل خلال الفترة المقبلة لإسعاد جماهيره .