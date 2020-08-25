AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لبشرة صحية.. 8 نصائح مهمة احرصي على اتباعها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:14 ص
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
تحلم كل سيدة و فتاة بالحصول على  بشرة نضرة وحيوية خالية من أي شوائب أو تجاعيد أو البقع الداكنة التي تظهر نتيجة عدم الاهتمام بالبشرة بشكل صحي وسليم.

وقدمت أخصائية البشرة والتجميل، وسام سوقية، مجموعة من النصائح  التي تساعدك في الحصول على بشرة نقية وصافية و خالية من أي شوائب. 

اقرا إيضا..

-غسل الوجه يوميًا بغسول مخصص للبشرة سواء كانت  دهنية ، مختلطة ، حساسة ، جافة ، عادية .
- استخدام واقي شمسي ويجدد كل ساعتين اثناء النهار .
- إزالة المكياج قبل النوم ووضع كريم مرطب للبشرة .
- شرب الماء بمقدار لا يقل عن ٨ كاسات باليوم .
- النوم لساعات كافية أثناء الليل .
- تقشير البشرة أسبوعيًا .
- استعمال ماسك حسب حاجة البشرة مرة بالاسبوع .
- استخدام مكعبات ثلج لتصغير المسامات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقشير وماسك كل أسبوع.. 8 نصائح لبشرة صحية وحيوية

لأصحاب البشرة الجافة .. 10 نصائح يجب اتباعها فورا

تخلصي من متاعب البشرة الدهنية بهذه الطرق البسيطة

مسام واسعة وظهور حبوب.. 9 نصائح لأصحاب البشرة الدهنية

للسيدات.. 5 أطعمة تساهم في نضارة البشرة

6 نصائح للتخلص من البشرة الحساسة

ترشيحاتنا

في الأيام الأخيرة من حملها.. إطلالة جذابة لـ دنيا بطمة

أصحاب هذا المرض المزمن أقل عرضة للوفاة بكورونا بنسبة الثلث

سيد عبد الحفيظ: وليد سليمان لم يذهب لـ عبد الشافي للاعتذار

إعلان مهم من هيئة قضايا الدولة لـ خريجي كليات الشرطة والحقوق دفعة 2019

دائما أنسى أثناء الصلاة في أي ركعة أصلي.. ماذا أفعل ؟

محمد صبحي: أرفض تقديم محمد رمضان لشخصية أحمد زكي لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتداء الشرطة التركية على فتاة.. وقرار غريب من وزير الداخلية | فيديو

بدون كبريت.. رجل يشعل النار باستخدام الرمل.. فيديو

بطريقة سهلة.. حضِّري آيس كريم بالفانيليا لأطفالك