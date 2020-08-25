لبشرة صحية.. 8 نصائح مهمة احرصي على اتباعها

تحلم كل سيدة و فتاة بالحصول على بشرة نضرة وحيوية خالية من أي شوائب أو تجاعيد أو البقع الداكنة التي تظهر نتيجة عدم الاهتمام بالبشرة بشكل صحي وسليم. الاهتمام





وقدمت أخصائية البشرة والتجميل، وسام سوقية، مجموعة من النصائح التي تساعدك في الحصول على بشرة نقية وصافية و خالية من أي شوائب.





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-غسل الوجه يوميًا بغسول مخصص للبشرة سواء كانت دهنية ، مختلطة ، حساسة ، جافة ، عادية .

- استخدام واقي شمسي ويجدد كل ساعتين اثناء النهار .

- إزالة المكياج قبل النوم ووضع كريم مرطب للبشرة .

- شرب الماء بمقدار لا يقل عن ٨ كاسات باليوم .

- النوم لساعات كافية أثناء الليل .

- تقشير البشرة أسبوعيًا .

- استعمال ماسك حسب حاجة البشرة مرة بالاسبوع .

- استخدام مكعبات ثلج لتصغير المسامات.