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رئيس صحة البرلمان يوضح فوائد قانون التجارب السريرية.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:11 ص
النائب محمد العماري،
النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
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اسراء صبري
قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك فوائد عديدة نتيجة لإقرار قانون التجارب السريرية، حيث منها الذي يعود على الدولة بالفائدة، وذلك لأنه يعد مصدرا من مصادر الدخل القومي، متابعا: "بولندا يصل دخل الأبحاث السريرية بها إلى 12 مليار دولار".

وأضاف العماري خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "اون اي"، أن القانون الجديد سيجعل مصر من الدول التي ستشارك في التجارب متعددة المراكز، مما يجعلنا نضمن الحصول على الأمصال بمقابل عادل.

وشدد على أن القانون ينص على أن يكون البحث العلمي بدون مقابل مادي، متابعا: اللجنة العليا والمؤسسية يعد من ضمن مسؤوليتهم مراقبة عملية البحث العلمي.

وأوضح أن المبحوث لا يأخذ مقابلا لما يقوم به، ولكنه يمكن أن يحصل على ما يعرف بالتعويض عن العمل أو الإنتقالات، مشددا على أن أي نوع من الغش أو التدليس يقوم به الباحث اثناء البحث يعاقب عليه وفقا لعقوبات القانون.
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