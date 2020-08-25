عمرو زكي: العلاج الخاطئ سبب رحيلي عن الرجاء المغربي

أكد عمرو زكي نجم الزمالك السابق أن العلاج الخاطئ سبب رحيله عن الرجاء المغربي وعدم اكتمال تجربة اللعب بالنادي المغربي.





وقال عمرو زكي خلال حواره لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه "أحمد حسام ميدو"، عبر شاشة قناة "النهار": " قمت بإعادة القيمة المادية وأعدت 100 ألف دولار للنادي المغربي، وحصلت فقط على 25% من هذا المبلغ".





، كنت غير جاهز من الناحية البدنية، ولكن الإصابات سبب عدم اكتمال التجربة ، وطلبت فسخ تعاقدي؛ لأنني لا أحب الحصول على أموال ، دون العمل بها". وأضاف البلدوزر: " مع المقاولون العرب وقت تولي حسن شحاتة قيادة الفريق



