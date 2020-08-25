حكايات من زمن فات.. مغامرات عاطفية فى حياة أمينة رزق وسر رفضها للزواج

كثيرة هي الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، التي غالبًا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.







يحاول "صدى البلد" من خلال باب "حكايات من زمن فات" تسليط الضوء على المواقف والكواليس التى أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.





حكايات من زمن فات.. أسرار علاقة أمينة رزق بـ يوسف وهبى.. وزواج لم يدم اكثر من 11 يوما





ومن بين هؤلاء الفنانة الكبيرة أمينة رزق التى حلت أمس 28 أغسطس ذكرى وفاتها عام 2003 ، حيث نستعرض في هذا التقرير كواليس علاقتها الغرامي وسر رفضها للزواج

وعن سر رفض امينة رزق للزواج جاء ما قالته بنفسها في أحد اللقاءات الإذاعية: "بصراحة شديدة" معظم الروايات التي قمت بتمثيلها وتتناول قصص الحب والزواج كانت تقوم علي مآس، فإما يكون الرحل صاحب سطوة كبيرة علي من يحب، أو تقدم الفتاة نفسها لمن تحب ويغدر بها، ومن ذلك خشيت علي نفسي من الانتحار إذا ما وافقت علي الزواج، علي مثل تلك الروايات، كما كنت أفكر أنه من الممكن أن يقرر زوجي حرماني من الفن".







قد كتبت امينة رزق بنفسها في إحدى المجلات الفنية عام 1958 عن مغامراتها العاطفية وجاء من ضمن ما صرحت به بخط يدها أن يوسف وهبي في إحدى المرات وبحضور والدتها التي كانت تصاحبها إلي المسرح في عمر الـ 13 عامًا قرأ خطابا من معجب كله حب وهيام، وكادت أمها أن تعنفها حتي تدخل يوسف وهبي، قائلًا، إن كل فنانة معرضة لهذا النوع من الإعجاب.







كما صرحت ضمن ما كتبت أنه كان هناك زميل لها بفرقة رمسيس يحاول لفت انتباهها، ولكنها كانت مشغولة بفنها ولم يكن عندها وقت للحب، ولأنها كانت تتطلع لأدوار البطولة، وفى أحد الأيام لم تأتِ أمها معها للمسرح، ووجد الشاب فرصة ليعرض عليها أن يوصلها بدراجته، وأخذت الأمر ببساطة وركبت معه دراجته، وحاول أن يثبت بالسرعة جراءته، ولكن انقلبت الدراجة بهما، ووجدت نفسها على الأرض وهو فى التراب الذى أفسد أناقته، وأكملت الطريق إلى بيتها على قدميها خوفا من السقوط بالدراجة مرة أخرى".







وقالت عن ثالث مواقفها الغرامية "في يوم جاءنى زميل وقال لى إنه زار شارع الهرم بالأمس وأدهشه أن يجد هناك جنة، فالمطاعم تعزف الموسيقى والجو رائع جميل، ولم أكن قد ذهبت أبدا إلى شارع الهرم، وكان حلمى أن أرى الأهرام وأبو الهول، ووافقت على الفور عندما دعانى، وكان الزميل طوال الوقت يستعمل الاصطلاحات الإنجليزية ليدلل على ثقافته الواسعة ونعمنا بالنزهة ورأيت الأهرام وأبو الهول وقضينا وقتا طيبا مرحًا"، وأكملت وفِي مساء نفس اليوم فوجئت بثورة الزميلات فى الفرقة فقد كن ساخطات لأنني خرجت مع رجل غريب عنى، لا هو قريبى ولا خطيبى ولم يشفع لى أنه أحد الزملاء فى الفرقة، وبعدها انقطعت عن تلبية أي دعوة إذا كان الداعى إليها رجلًا".