AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أيمن جابر: الأهلي أكبر من أي لاعب

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:46 ص
الأهلى
الأهلى
Advertisements
توك شو
قال الإعلامي أيمن جابر، إن كرة القدم أصبحت استثمارا كبيرا يتخطى المليارات، موضحًا أن المناخ الرياضى بمصر اختلف خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أيمن جابر خلال تقديمه برنامج " صناع بلدنا" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هناك أشياء كثيرة ظهرت فى الفترة الأخيرة بخصوص كرة القدم فى مصر، موضحًا أن أزمة رمضان صبحى لاعب الأهلى نالت اهتمام كبير من الجماهير المصرية. 

ولفت إلى أن سعر اللاعب رمضان صبحي فى السوق الأوروبية لا يتخطى الـ 2 مليون دولار، و راتب 800 ألف دولار فى العام، ويصل فى السوق المصرية لـ 7 ملايين دولار وراتب يصل لـ 30 مليون جنيه فى العام.

وأشار إلى أن الأهلى أكبر من أى لاعب، مؤكدًا أن رمضان تلاعب بمشاعر جماهير الأهلي، ولكن الأهلى لا يتوقف على أى لاعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليس لديه عروض قوية.. شوبير يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

أخبار الأهلي| تعثر ضم نجم صن داونز.. جهود مكثفة لضم رمضان صبحي.. بادجي معرض للعقوبة

رقم يزغلل أي حد.. ميدو عن أزمة رمضان صبحي: بيراميدز عرض 12 مليون فرق عن الأهلي

عدلي القيعي: متضايقين لرحيل رمضان صبحي علشان فيه مقومات أسطورة بالأهلي

أيمن عبد العزيز: الزمالك أقوى من الأهلى حاليا.. وكهربا لا يستطيع تعويض رمضان

وائل القباني: المادة تحكم.. والأهلي استفاد من رمضان صبحي

ترشيحاتنا

نشر صورة لها مع خطيبها .. عصام الحضرى يهنئ ابنته شاهنده على خطوبتها

نجم الزمالك السابق ينصح محمد عواد بمغادرة الفريق

أصحاب هذا المرض المزمن أقل عرضة للوفاة بكورونا بنسبة الثلث

الصحة: تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و18 وفاة

زكي فطين عبد الوهاب يكشف سبب مهاجمته رواد الساحل الشمالي

أخبار التوك شو.. كامل الوزير يزف بشرى للصعايدة.. وموعد الوصول إلى الحالة صفر كورونا في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة سهلة.. حضِّري آيس كريم بالفانيليا لأطفالك

بالعوامة.. طاقم عبارة يتفاجأ بطفلة وحيدة في عرض البحر | فيديو

داوم على تناول هذا المشروب لنسف الكرش في أسبوع