أيمن جابر: الأهلي أكبر من أي لاعب

قال الإعلامي أيمن جابر، إن كرة القدم أصبحت استثمارا كبيرا يتخطى المليارات، موضحًا أن المناخ الرياضى بمصر ا ختلف خلال السنوات الأخيرة .





وأضاف أيمن جابر خلال تقديمه برنامج " صناع بلدنا" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هناك أشياء كثيرة ظهرت فى الفترة الأخيرة بخصوص كرة القدم فى مصر، موضحًا أن أزمة رمضان صبحى لاعب الأهلى نالت اهتمام كبير من الجماهير المصرية.





ولفت إلى أن سعر اللاعب رمضان صبحي فى السوق الأوروبية لا يتخطى الـ 2 مليون دولار، و راتب 800 ألف دولار فى العام، ويصل فى السوق المصرية لـ 7 ملايين دولار وراتب يصل لـ 30 مليون جنيه فى العام.





وأشار إلى أن الأهلى أكبر من أى لاعب، مؤكدًا أن رمضان تلاعب بمشاعر جماهير الأهلي، ولكن الأهلى لا يتوقف على أى لاعب.