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رياضة

دي قناه الأهلي.. أحمد بلال ينتقد نجم الزمالك السابق

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:47 ص
أحمد بلال
أحمد بلال
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حسام الحارتي
انتقد أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، حلمي طولان لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي إنبي؛ بسبب تصريحات الأخير، خلال تواجده في قناة النادي الأهلي، ومساندة القلعة البيضاء، قبل خوض لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، والذي انتهى لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسة الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز.

ونشر أحمد بلال، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" قائلا :"حضرتك جاي كـ حلمي طولان في قناه الاهلي تتبنى  وجهه نظر الزمالك ليه .. المفروض تتبني وجهه نظرك بس دي قناه الاهلي بالتوفيق ليكم في اللي جاي.

وحقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.
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