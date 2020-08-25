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منوعات

سر من أسرار الدولة.. زعيم كوريا الشمالية يخفي اسم والدته وتربيتها له

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
جرى الكشف عن صور نادرة لزعيم كوريا الشمالية، عندما كان طفلا، إلى جانب والدته، بمناسبة مرور 60 عامًا على وضع الأسس الأيديولوجية للسلالة.

وستقام احتفالات مفصلة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس "كيم جونج أويل" لـ "سونجون" اليوم 25 أغسطس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وتعتبر "سونجون" هي أيديولوجية سياسية فريدة من نوعها في كوريا الشمالية، تدعي أنه يمكن تصحيح جميع المشاكل في المجتمع من خلال إعطاء الأولوية للشؤون العسكرية

وقبيل الحدث ، أصدرت حكومة كوريا الشمالية فيلمًا يحتوي على صور الزعيم الحالي كيم ، ووالدته "كو يونج" هو وزوجته "ري سول جو".

يُظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 90 دقيقة "كو يونغ هوي" في مدينة أوسانديوك في مقاطعة هامجيونج الشمالية، مسقط رأس "كيم جونج أويل"، كما أظهر الفيلم "كيم" وهو طفل يقرأ ويصنع الفن ويزرع الأشجار مع والدته.

في كوريا الشمالية ، لا يُشار إلى والدة كيم إلا بالعناوين ، مثل "الأم المحترمة" "الراعية" و"الأكثر إخلاصًا وولاءً للقائد العزيز الرفيق القائد الأعلى".

في حين لم يكشف "كيم" ولو لمرة عن تربية والددته له خشية أن تؤدي معرفة الجمهور بتفاصيل تربية والدته إلى هدم سلالة عائلته النقية، ونتيجة لذلك ، أصبح اسم "كو "سرًا رسميًا للدولة بعد وفاة والده  كيم جونغ إيل في عام 2011، وأصبح يشار إليها بألقابها.

وتعتبر الظروف المحيطة بوفاتها غير واضحة، ففي 27  أغسطس 2004 ، ذكرت مصادر مختلفة أنها توفيت في باريس من مرض غير محدد ، ربما بسبب سرطان الثدي.

وتزعم تقارير أخرى أنها عولجت في باريس في ربيع عام 2004 ثم أعيدت إلى بيونج يانج حيث دخلت في غيبوبة وتوفيت في أغسطس من ذلك العام.
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