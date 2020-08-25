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رياضة

قاتل من أجل مركزك ..هيثم فاروق يدافع عن مروان محسن ويرفض تحمله مسئولية الهزيمة في القمة 120

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:32 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف هيثم فاروق نجم الزمالك والمنتخب السابق عن رأيه في الهجوم على مروان محسن نجم الأهلي خلال مباراة القمة السبت الماضي في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري 

وأكد هيثم فاروق، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الهجوم على مروان محسن غير مبرر على الإطلاق خاصة وان اللاعب تسلم العديد من الكور  وتصرف معها بشكل سليم ورائع.

وأضاف أن الكرة الاخيرة اعتقد مروان محسن انها تسلل لذلك فتحمله مسؤولية الهزيمة أمر خاطئ و ظالم .

وطالب مروان محسن ، بضرورة الاستمرار والكفاح من أجل الحفاظ على مركزه الأساسي داخل الأهلي قائلا : " قاتل من أجل مركزك ".

اما عن تعمد إصابة وليد سليمان نجم الأهلي لـ عبدالشافي نجم الزمالك، فأكد ان " العلم عند الله ..لا أتدخل في النوايا ".
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