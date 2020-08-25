AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عبد العال: المجلس عزز جسور الصداقة والتعاون والشراكة مع مختلف برلمانات العالم وأولى عناية خاصة للقضية الليبية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:49 ص
علي عبد العال رئيس
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن المجلس شارك في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية تأكيدًا على الوجود المصري الفعال والمؤثر في مختلف المحافل الدولية، وسعيًا إلى تعزيز جسور الصداقة والتعاون والشراكة مع مختلف برلمانات العالم الشقيقة والصديقة.

وقال فى كلمه له بختام دور الانعقاد الخامس:" كما استقبلنا في مجلسنا العامر الضيوف والأشقاء والأصدقاء من كل القارات مستكملين نجاح السياسة الخارجية التي أولتها القيادة السياسية اهتماماتها".

وأضاف "عبد العال"، أن المجلس اولى في هذا السبيل عناية خاصة للقضية الليبية نظرًا للظرف الحرج والدقيق الذي تمر به ليبيا، وتأثيره الخطير والمباشر على الأمن القومي المصري، فكثف المجلس من مشاوراته مع نظيره الليبي، واستضاف الأخ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي تحدث من على منصتكم في الجلسة العامة، للعالم بأسره، شارحًا القضية الليبية، مشيدًا بالموقف المصري الداعم للحق الليبي، ومعتزًا بعروبة المؤسسة العسكرية المصرية وقدرتها على حماية الأمن القومي العربي في مصر وليبيا، خاصة ونحن نرى ونلمس خطوات القيادة السياسية الجادة في هذا الملف الدقيق، ولهذا ندعمها ونباركها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلة مجلس النواب تصدر عددا خاصا حول جهود مصر بشأن الأزمة الليبية

عدد خاص من مجلة مجلس النواب بشأن جهود مصر السياسية والبرلمانية بالأزمة الليبية.. عبد العال: واهم من يتخيل أن نهادن أو نساوم في القضية.. ومحمود فوزي يتطرق لإشكالية المسئولية القانونية لنقل الإرهابيين

قيادي بـ مستقبل وطن: مصر فرضت الحل السياسي في ليبيا وحفظت الدماء والثروات من الضياع

النائب فايز بركات: إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا انتصار للتحركات المصرية

عبد العال يؤكد في نهاية دور الانعقاد: البرلمان بدء مهمته وأنهاها في ظروف استثنائية

عبدالعال للنواب: افتخروا بما حققتموه ولم نسع للتلاعب بالمواطن وقدمنا مصلحة الوطن فى التشريعات

ترشيحاتنا

وضع المتهمين بالتعدي على فتاة فيرمونت على قوائم ترقب الوصول

ميدو: صالح جمعة قدم كفنه في الأهلي.. وأزارو لازم يرجع

زكي فطين عبد الوهاب يكشف سبب مهاجمته رواد الساحل الشمالي

سيد عبد الحفيظ: وليد سليمان لم يذهب لـ عبد الشافي للاعتذار

اليونان تعلن اتخاذ قرار يعزلها بريًا عن تركيا

البرلمان يقر منع تجديد أو نقل رخص المركبات إلا بعد سداد الضريبة

AdvertisementS

القيعي لـ سيف زاهر: نفذت خطتك على الأهلي باقتدار.. ولن تستطيع إفشال الخطيب

لأول مرة .. محافظة قنا تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

تخفيض في تذاكر المترو .. كامل الوزير يزف بشرى للصعايدة المستخدمين لـ محطة بشتيل

قتلها وقطعها حتت ووزعها.. نيابة جنوب الجيزة تحقق في تخلص محام من ابنته بعد سنة ونصف

لفظ خارج من سيد عبد الحفيظ ردا على منتقدي الأهلي

البرلمان يمنح وزير التعليم العالي حق تغيير نظام الدراسة والامتحانات

أخبار الأهلي.. لفظ خارج من سيد عبد الحفيظ للرد على منتقدي الفريق.. شوبير يسخر من قرار مرتضى منصور بشأن وليد سليمان

ملابس جريئة.. ننشر أول صورة من خطوبة ابنة عصام الحضرى

النيابة العامة تأمر بضبط المتهمين في قضية اغتصاب فتاة فيرمونت

العثور على قرود هندية عمرها 2000 عام في ميناء مصري قديم

أول تعليق من الأزهر الشريف بعد سحب قانون تنظيم دار الإفتاء

مفاجأة.. سيف زاهر: 4 لاعبين كبار داخل نادي الزمالك تم تجديد عقودهم من دون معرفة وكلائهم ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقص غذائي ونزول الجيش إلى الشوارع.. بريطانيا في مواجهة تحديات خطيرة نتيجة البريكست وكورونا

بفستان منفوش.. ريم البارودي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ابنة رجاء الجداوي تنشر صور زيارة بوسي شلبي لـ قبر والدتها.. شاهد