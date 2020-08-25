عبد العال: المجلس عزز جسور الصداقة والتعاون والشراكة مع مختلف برلمانات العالم وأولى عناية خاصة للقضية الليبية

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن المجلس شارك في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية تأكيدًا على الوجود المصري الفعال والمؤثر في مختلف المحافل الدولية، وسعيًا إلى تعزيز جسور الصداقة والتعاون والشراكة مع مختلف برلمانات العالم الشقيقة والصديقة.





وقال فى كلمه له بختام دور الانعقاد الخامس :" كما استقبلنا في مجلسنا العامر الضيوف والأشقاء والأصدقاء من كل القارات مستكملين نجاح السياسة الخارجية التي أولتها القيادة السياسية اهتماماتها".





وأضاف "عبد العال"، أن المجلس اولى في هذا السبيل عناية خاصة للقضية الليبية نظرًا للظرف الحرج والدقيق الذي تمر به ليبيا، وتأثيره الخطير والمباشر على الأمن القومي المصري، فكثف المجلس من مشاوراته مع نظيره الليبي، واستضاف الأخ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي تحدث من على منصتكم في الجلسة العامة، للعالم بأسره، شارحًا القضية الليبية، مشيدًا بالموقف المصري الداعم للحق الليبي، ومعتزًا بعروبة المؤسسة العسكرية المصرية وقدرتها على حماية الأمن القومي العربي في مصر وليبيا، خاصة ونحن نرى ونلمس خطوات القيادة السياسية الجادة في هذا الملف الدقيق، ولهذا ندعمها ونباركها.