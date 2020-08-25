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توك شو

الغرفة التجارية تكشف المشكلات أمام صناعة الأحذية.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:40 ص
الأحذية
الأحذية
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قسم التوك شو
كشف كريم ملوك عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية بالغرفة التجارية، المشكلات التى تعوق صناعة الأحذية فى مصر، وقال إن أكبر مشكلة هى الاستيراد من الخارج، وهذه الأزمة تحتاج التقنين. 

وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية بالغرفة التجارية، خلال حواره ببرنامج " صناع بلدنا" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أيمن جابر، أن  المنتج المصري يحتاج للحصول على فرصة للمنافسة، مع المنتج المستورد، مؤكدًا أن مصر بها أكثر من 100 مليون مواطن والجميع يستخدم هذا المنتج.

ولفت إلى أن المنتج المستورد فى بعض الأحيان يكون سعره أقل من المنتج المصري، ولذلك المواطن يتجه لـ الأرخص، وهو المستور ويترك المحلي.

وأشار إلى أن، هناك مشكلة أخري تواجه صناعة الأحذية وهي نقص المواد الخام فى مصر، موضحًا " نستورد الجلود الصناعية بالكامل من الخارج، ومصر لا يوجد بها سوى مصنعين للمواد الخام فقط". 

وأوضح أن قطاع الجلود كبير، ونحتاج من الدولة أن توفر المواد الخام للمصنعين.
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