مؤسسة فنية ثقافية.. أول مدرسة لتعليم الباليه في صعيد مصر.. فيديو

كشفت سارة ماهر، أحد مؤسسي أول مدرسة لتعليم الباليه في صعيد مصر، عن أن سبب اختيارهم لمحافظة المنيا؛ هو أنهم من سكانها، ويدركون جيدا مدى احتياج المحافظة لمثل هذه المدرسة منذ سنوات.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المشروع بدأ منذ 5 سنوات، وكان هذا المشروع حلم للفتيات ولأهلهن داخل المحافظة.



واسترسل ماركو عادل، أحد مؤسسي المدرسة قائلا: المدرسة تعد مؤسسة فنية ثقافية تهتم بكل الأنشطة الفنية، كما أنها تقدم تنمية وتطوير في مجال الموسيقى والرسم والمسرح والغناء، متابعا: بقوم بعمل ندوات وورش فنية للأماكن البعيدة في القرى، معقبا: بنروح للي مش قادرين يوصلوا لينا.



وأوضح، نتطلع أن يكون هناك قوافل ثقافية من المدرسة تجوب القرى والمدن، ولكن إمكانيات المدرسة محدودة ولهذا نتمنى أن يكون هناك راعيا أو داعما لها ولفكرتها.