AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حتى لا تهتز صورة أحمد زكي.. محمد صبحي يوجه رسالة قوية لـ محمد رمضان

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:30 ص
محمد صبحى
محمد صبحى
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف الفنان محمد صبحى عن رأيه فى تجسيد محمد رمضان لشخصية الفنان الراحل أحمد زكى فى عمل درامى والذى تم الإعلان عنه منذ فترة قصيرة ولكن تم تاجيله لعام 2022. 
وقال صبحى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة مع الإعلامى وائل الإبراشى : إن أحمد زكي توفي وليس لديه أموال، وكان يعمل من أجل الفن وليس جمع الأموال، وسيارته لم تكن فارهة، مؤضحًا أنه هناك تفاوت كبير بين الظروف المعيشية التي عاشها أحمد زكي وبين محمد رمضان.

وأوضح صبحى قائلا: "محمد رمضان لديه سيارات فارهة ومنزل كبير وسيكون هناك صعوبة في تقبل المشاهدين تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكى البسيطة وأنا أفضل أحمد زكى يظل كما هو بانطباعة عند المشاهد الإيجابى". 

وأشار صبحى قائلا : أتمنى ان لا يظل هذا العمل الى النور حتى لا تهتز صورة أحمد زكي عند جمهوره وأفضل تفضل عظمته بجمالها مثلما هي عند جمهوره".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل محمد رمضان.. نجوم قدموا السير الذاتية للفنانين وتعرضوا لهجوم أبرزهم منى زكي وأشرف عبد الباقى

بعد إعلان محمد رمضان تجسيد شخصية أحمد زكي.. نجوم في مرمى النقد بسبب أعمال السيرة الذاتية.. منى زكي تفشل في تقديم السندريلا.. ولعنة العندليب تصيب شادي شامل

مسلسل الإمبراطور.. شقيقة أحمد زكي: لن أوافق على تجسيد قصة حياة أخي إلا بشرط.. فيديو

مش هعمل مسلسلات السنة دي لو كانت إيه.. كاملة أبو ذكري تكشف حقيقة تعاونها مع محمد رمضان

ضد المعترضين على تجسيده لشخصية أحمد زكي.. نجيب ساويرس يساند محمد رمضان

جدير بالبطولة .. بشرى تعلق على تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي

ترشيحاتنا

لأول مرة .. محافظة قنا تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

نجم الزمالك السابق ينصح محمد عواد بمغادرة الفريق

القيعي لـ سيف زاهر: نفذت خطتك على الأهلي باقتدار.. ولن تستطيع إفشال الخطيب

إعلان مهم من هيئة قضايا الدولة لـ خريجي كليات الشرطة والحقوق دفعة 2019

أحد سكان منطقة المطار يفضح كذب قناة الجزيرة.. ويؤكد: الجميع متفق على الإزالة ولا يوجد خلاف

الإمارات تلغي لقاءً ثلاثيا مع إسرائيل وأمريكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة سهلة.. حضِّري آيس كريم بالفانيليا لأطفالك

بالعوامة.. طاقم عبارة يتفاجأ بطفلة وحيدة في عرض البحر | فيديو

داوم على تناول هذا المشروب لنسف الكرش في أسبوع