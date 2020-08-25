حتى لا تهتز صورة أحمد زكي.. محمد صبحي يوجه رسالة قوية لـ محمد رمضان

كشف الفنان محمد صبحى عن رأيه فى تجسيد محمد رمضان لشخصية الفنان الراحل أحمد زكى فى عمل درامى والذى تم الإعلان عنه منذ فترة قصيرة ولكن تم تاجيله لعام 2022.

وقال صبحى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة مع الإعلامى وائل الإبراشى : إن أحمد زكي توفي وليس لديه أموال، وكان يعمل من أجل الفن وليس جمع الأموال، وسيارته لم تكن فارهة، مؤضحًا أنه هناك تفاوت كبير بين الظروف المعيشية التي عاشها أحمد زكي وبين محمد رمضان.





وأوضح صبحى قائلا: "محمد رمضان لديه سيارات فارهة ومنزل كبير وسيكون هناك صعوبة في تقبل المشاهدين تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكى البسيطة وأنا أفضل أحمد زكى يظل كما هو بانطباعة عند المشاهد الإيجابى".



