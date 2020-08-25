مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 في حادث انقلاب سيارة بـ جمصة

لقى ثلاثة أفراد من أسرة واحدة، مصرعهم، وأصيب ٦ آخرين، إثر وقوع حادث انقلاب سياره على طريق جمصه- المنصورة أمام قرية البلاقسة.
وانتقلت ٥ سيارات اسعاف الى مكان الحادث، ونقلت الضحايا والمصابين إلى مستشفى بلقاس.
وورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بمصرع ثلاثة افراد من اسرة واحدة واصابة ٦ اثر انقلاب سياره على الطريق المشار اليه آنفا، مما اسفر عن مصرع أب ونجله وحفيده، واصابه ٦ بكدمات وارتجاج وجروح .
وانتقلت ٥ سيارات اسعاف الى مكان الحادث، ونقلت الضحايا والمصابين إلى مستشفى بلقاس.
وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.