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محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 في حادث انقلاب سيارة بـ جمصة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:33 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
لقى ثلاثة أفراد من أسرة واحدة، مصرعهم، وأصيب ٦ آخرين،  إثر وقوع حادث انقلاب سياره على طريق جمصه- المنصورة أمام قرية البلاقسة.

وورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بمصرع ثلاثة افراد من اسرة واحدة واصابة ٦ اثر انقلاب سياره على الطريق المشار اليه آنفا، مما اسفر عن مصرع أب ونجله وحفيده، واصابه ٦ بكدمات وارتجاج وجروح .

وانتقلت ٥ سيارات اسعاف الى مكان الحادث، ونقلت الضحايا والمصابين إلى مستشفى بلقاس.
 
وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 في حادث انقلاب سيارة بـ جمصة
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