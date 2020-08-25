مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 في حادث انقلاب سيارة بـ جمصة

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وورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بمصرع ثلاثة افراد من اسرة واحدة واصابة ٦ اثر انقلاب سياره على الطريق المشار اليه آنفا، مما اسفر عن مصرع أب ونجله وحفيده ، واصابه ٦ بكدمات وارتجاج وجروح .



وانتقلت ٥ سيارات اسعاف الى مكان الحادث ، ونقلت الضحايا والمصابين إلى مستشفى بلقاس.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

لقى ثلاثة أفراد من أسرة واحدة، مصرعهموأصيب ٦ آخرينإثر وقوع حادث انقلاب سياره على طريق جمصه- المنصورة أمام قرية البلاقسة.