بطريقة سهلة.. حضِّري آيس كريم بالفانيليا لأطفالك

نقدم لكم طريقة عمل آيس كريم فانيليا، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي ، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، على قناة "سي بي سي سفرة".
مقادير آيس كريم فانيليا:
كوب لبن
3 ملاعق كبيرة نشا
فانيليا
2 ملعقة كبيرة
سكر
باكو كريم شانتيه
نصف كوب لبن
اقرا ايضا..
طريقة عمل آيس كريم فانيليا:
فى كزولة يخلط لبن وسكر وفانيليا على النار ويقلب
تخلط النشا واللبن وتضاف على خليط اللبن والسكر ويقلب حتى يثقل القوام
يخفق نصف كوب لبن مع باكو كريم شانتي
ثم يضاف إليه خليط اللبن والنشا تدريجيا مع استمرار الخفق
يدخل الفريزر حتى يجمد
يقدم مثلجًا