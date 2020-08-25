أحمد فهمي يدعم مؤمن زكريا بهذه الطريقة

وجه الفنان أحمد فهمي ، الدعم ، لـ مؤمن زكريا ، لاعب النادي الأهلي؛ لإصابته بضمور في العضلات.





ونشر احمد فهمي عبر "تويتر" صورة له أثناء قيامه بعمل "درايف" في البحر، واضعا يديه على أذنيه، إشارة منه لدعم مؤمن زكريا.





ٓوعلق أحمد فهمي على الصورة قائلا "‏الصورة دى اتصورتها من ٣ سنين .. طول عمرى بحبك يا مؤمن.. ألف سلامة.. إن شاء الله كبوه وهتعدي وترجع احسن من الأول".





يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية.







