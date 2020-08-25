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رياضة

رغم الإفصاح عن انتمائهما.. لقاء القمة يتسبب في صراع الأهلي والثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق | تفاصيل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:11 ص
لقاء القمة بين الأهلي
لقاء القمة بين الأهلي والزمالك
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حسام الحارتي
تسبب لقاء القمة 120 الذي جمع بين فريقي " الأهلي والزمالك"، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري والذي انتهي لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في إندلاع أزمة بين النادي الأهلي وجماهيرة والثاني سيف زاهر وإبراهيم فايق بعد انتقادهما القلعة الحمراء عقب الهزيمة 

وفيما يلي يرصد لكم موقع صدي البلد سبب الخلافات بين النادي الأهلي والثنائي إبراهيم فايق وسيف زاهر عقب نهاية لقاء القمة وموقف مجلس إدارة القلعة الحمراء :-

انتقد الإعلامي سيف زاهر ،مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء من منافسه نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، :" الأمور داخل النادي الأهلي أصبحت تدار من داخل المكتب وليس من داخل الملعب ".

وتابع:" هناك عدم اهتمام بعقود اللاعبين بعكس نادي الزمالك الذي تمكن من إبرام بعض الصفقات دون الإفصاح عنها قبل إتمام التعاقد بالإضافة إلي تجديد عقود اللاعبين بصفة مستمرة".

وواصل:" مرتضي منصور تمكن من منافسة النادي الأهلي في كافة الصفقات وهذا لم يحدث من قبل على مدار التاريخ ولكن تمكن رئيس نادي الزمالك من إعادة القلعة البيضاء من جديد والحصول علي كافة الصفقات التي يرغب المدير الفني في التعاقد معاها وتحقيق الأستقرار ليتمكن من  التتويج بكافة البطولات ".

إبراهيم فايق ينتقد النادي الأهلي عقب الهزيمة من الزمالك.

انتقد الإعلامي إبراهيم فايق خطة رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في لقاء القمة أمام نادي الزمالك .

وقال إبراهيم فايق خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " اون تايم سبورتس 2"، :" فايلر تعامل مع المواجهة بتعالي كبير وغرور وكان من الطبيعي أن تكون خسارة الأهلي .

واوصل:" الزمالك بات يمتلك خامة وكواليتي من اللاعبين أعلي من الأهلي .

ووجه الإعلامى إبراهيم فايق، نصيحة إلى مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بعد الهجوم الحاد الذى تعرض له اللاعب خلال الساعات الماضية عقب الهزيمة أمام الزمالك قائلا:" لو من مروان محسن مع نهاية الموسم أخرج إعارة لأي فريق غير جماهيري وأبعد عن الضغوط".

وتابع: "مروان لن يفيد الأهلي ولا نفسه إذا استمر بهذه الحالة.. الأمور صعبة جدا للطرفين".


- الأهلي ينتقد ثنائي أون تايم سبورتس .

- القيعي لـ سيف زاهر: نفذت خطتك على الأهلي باقتدار.. ولن تستطيع إفشال الخطيب


استنكر المهندس عدلى القيعى مستشار مجلس إدارة النادى الأهلى ما يفعله الإعلامي سيف زاهر من تغيير مواقف له قبل مباراة القمة 120 التي انتهت بفوز الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.


وقال القيعى خلال برنامجه ملك وكتابة على قناة الأهلي، إن هجوم سيف زاهر علي الأهلي ليس بسبب الهزيمة من الزمالك بل هو انقضاض على مجلس الإدارة رغبة في إظهار محمود الخطيب رئيس النادي على أنه فشل فى إدارة النادي.

ووجه القيعي رسالة إلى سيف زاهر قائلا: "نفذت خطتك على الأهلي باقتدار لكنها للأسف لن تؤتي ثمارها ولن تنجح فى إفشال الخطيب أو مجلس إدارة الأهلي" .

وأشار القيعي إلى أن سيف زاهر قام بتعظيم مجلس إدارة الخطيب ثم عاد ليهاجمه بطريقة غريبة بعد مرور 48 ساعة فقط من الاشادة به فما السبب لهذا الانتقاد.

- مفضوحين.. مذيع قناة الأهلي يفتح النار على سيف زاهر وإبراهيم فايق.

شن الإعلامي أمير هشام، هجوما حادا على الإعلامي سيف زاهر وإبراهيم فايق؛ بعد انتقادهما النادي الأهلي عقب هزيمته أمام الزمالك 3 - 1.

وقال "هشام"، عبر قناة "الأهلي"، إن هناك حملة من سيف زاهر وإبراهيم فايق على الأهلي، معلقا "مفضوحين".

وأكد إعلامي قناة الأهلي، أن تصريحاتهما متشابهة ولا يوجد اختلاف فيها، متعجبا "بأي منطق أو عقل وكيف تفكرون! لابد أن تكون محايدًا طالما فى قناة عامة، ولو لم تكن محاديا فاعمل قناة على اليوتيوب وتحدث كما تشاء".

وتابع  "سيف وإبراهيم انتظرا حدوث الهزيمة علشان يبقى اللاعيبة متنفعش والفرقة فاضية وفايلر عنده مشاكل والإدارة لازم تمشي".

ووجه أمير هشام خطابه إلى الثنائي، متسائلا "كيف تنتقد فريقا متصدرا الدوري بفارق 14 نقطة عن المركز الثاني وتتحدث عنه بطريقة مستفزة؟".

جمهور النادي الأهلي يشن هجوما عنيفا على ثنائي أون تايم سبورتس 

شنت جماهير النادي الأهلي عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة  هجوما عنيفا علي الثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق عقب تصريحاتهم  بأن النادي الأهلي يعاني من عدة أزمات إدارية هي التي تسببت في تراجع نتائج ومستوى الفريق في المباريات الماضية.

-سيف زاهر يعتذر لجماهير النادي الأهلي .

قال الإعلامي سيف زاهر، إنه تلقى رسالة من صديق مقرب من سيد عبد الحفيظ، نقلت له غضب مدير الكرة بالنادي الأهلي، من تصريحاته في حلقة أمس على قناة "أون تايم سبورتس".

وأضاف "زاهر"، «أنا أكثر شخص في مصر ساند سيد عبدالحفيظ، وقام بدعمه في عدة مواقف هو يعلمها جميعًا».

وأقسم "زاهر"، على الهواء، أنه لا يضع في عمله أي تصفية حسابات شخصية، كاشفا «تعرضت لهجوم شديد من جماهير الأهلي ولكنهم بالنسبة لي حالة خاصة، وأعتذر لهم على الهواء».

وأنهى زاهر تصريحاته، قائلًا «أنا أهلاوي، ومن عائلة تنتمي للنادي الأحمر، ولا أخجل من الكشف عن ميولي التي سبق وأن أعلنتها في عدة حلقات سابقة على مدار تاريخي الإعلامي».

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