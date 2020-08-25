رغم الإفصاح عن انتمائهما.. لقاء القمة يتسبب في صراع الأهلي والثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق | تفاصيل

تسبب لقاء القمة 120 الذي جمع بين فريقي " الأهلي والزمالك"، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري والذي انتهي لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في إندلاع أزمة بين النادي الأهلي وجماهيرة والثاني سيف زاهر وإبراهيم فايق بعد انتقادهما القلعة الحمراء عقب الهزيمة
وفيما يلي يرصد لكم موقع صدي البلد سبب الخلافات بين النادي الأهلي والثنائي إبراهيم فايق وسيف زاهر عقب نهاية لقاء القمة وموقف مجلس إدارة القلعة الحمراء :-
انتقد الإعلامي سيف زاهر ،مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء من منافسه نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف .
وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، :" الأمور داخل النادي الأهلي أصبحت تدار من داخل المكتب وليس من داخل الملعب ".
وتابع:" هناك عدم اهتمام بعقود اللاعبين بعكس نادي الزمالك الذي تمكن من إبرام بعض الصفقات دون الإفصاح عنها قبل إتمام التعاقد بالإضافة إلي تجديد عقود اللاعبين بصفة مستمرة".
وواصل:" مرتضي منصور تمكن من منافسة النادي الأهلي في كافة الصفقات وهذا لم يحدث من قبل على مدار التاريخ ولكن تمكن رئيس نادي الزمالك من إعادة القلعة البيضاء من جديد والحصول علي كافة الصفقات التي يرغب المدير الفني في التعاقد معاها وتحقيق الأستقرار ليتمكن من التتويج بكافة البطولات ".
إبراهيم فايق ينتقد النادي الأهلي عقب الهزيمة من الزمالك.
انتقد الإعلامي إبراهيم فايق خطة رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في لقاء القمة أمام نادي الزمالك .
وقال إبراهيم فايق خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " اون تايم سبورتس 2"، :" فايلر تعامل مع المواجهة بتعالي كبير وغرور وكان من الطبيعي أن تكون خسارة الأهلي .
واوصل:" الزمالك بات يمتلك خامة وكواليتي من اللاعبين أعلي من الأهلي .
ووجه الإعلامى إبراهيم فايق، نصيحة إلى مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بعد الهجوم الحاد الذى تعرض له اللاعب خلال الساعات الماضية عقب الهزيمة أمام الزمالك قائلا:" لو من مروان محسن مع نهاية الموسم أخرج إعارة لأي فريق غير جماهيري وأبعد عن الضغوط".
وتابع: "مروان لن يفيد الأهلي ولا نفسه إذا استمر بهذه الحالة.. الأمور صعبة جدا للطرفين".
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استنكر المهندس عدلى القيعى مستشار مجلس إدارة النادى الأهلى ما يفعله الإعلامي سيف زاهر من تغيير مواقف له قبل مباراة القمة 120 التي انتهت بفوز الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.