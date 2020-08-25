رغم الإفصاح عن انتمائهما.. لقاء القمة يتسبب في صراع الأهلي والثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق | تفاصيل

وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، :" الأمور داخل النادي الأهلي أصبحت تدار من داخل المكتب وليس من داخل الملعب ".

إبراهيم فايق ينتقد النادي الأهلي عقب الهزيمة من الزمالك.

واوصل:" الزمالك بات يمتلك خامة وكواليتي من اللاعبين أعلي من الأهلي .

لو من مروان محسن مع نهاية الموسم أخرج إعارة لأي فريق غير جماهيري وأبعد عن الضغوط".

وتابع: "مروان لن يفيد الأهلي ولا نفسه إذا استمر بهذه الحالة.. الأمور صعبة جدا للطرفين".

- الأهلي ينتقد ثنائي أون تايم سبورتس .

- القيعي لـ سيف زاهر: نفذت خطتك على الأهلي باقتدار.. ولن تستطيع إفشال الخطيب

استنكر المهندس عدلى القيعى مستشار مجلس إدارة النادى الأهلى ما يفعله الإعلامي سيف زاهر من تغيير مواقف له قبل مباراة القمة 120 التي انتهت بفوز الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

النادي الأهلي يعاني من عدة أزمات إدارية هي التي تسببت في تراجع نتائج ومستوى الفريق في المباريات الماضية.

شنت جماهير النادي الأهلي عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة هجوما عنيفا علي الثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق عقب تصريحاتهم بأن النادي الأهلي يعاني من عدة أزمات إدارية هي التي تسببت في تراجع نتائج ومستوى الفريق في المباريات الماضية.

ووجه أمير هشام خطابه إلى الثنائي، متسائلا "كيف تنتقد فريقا متصدرا الدوري بفارق 14 نقطة عن المركز الثاني وتتحدث عنه بطريقة مستفزة؟".

وأكد إعلامي قناة الأهلي، أن تصريحاتهما متشابهة ولا يوجد اختلاف فيها، متعجبا "بأي منطق أو عقل وكيف تفكرون! لابد أن تكون محايدًا طالما فى قناة عامة، ولو لم تكن محاديا فاعمل قناة على اليوتيوب وتحدث كما تشاء".

وأكد إعلامي قناة الأهلي، أن تصريحاتهما متشابهة ولا يوجد اختلاف فيها، متعجبا "بأي منطق أو عقل وكيف تفكرون! لابد أن تكون محايدًا طالما فى قناة عامة، ولو لم تكن محاديا فاعمل قناة على اليوتيوب وتحدث كما تشاء".

وأشار القيعي إلى أن سيف زاهر قام بتعظيم مجلس إدارة الخطيب ثم عاد ليهاجمه بطريقة غريبة بعد مرور 48 ساعة فقط من الاشادة به فما السبب لهذا الانتقاد.

ووجه القيعي رسالة إلى سيف زاهر قائلا: "نفذت خطتك على الأهلي باقتدار لكنها للأسف لن تؤتي ثمارها ولن تنجح فى إفشال الخطيب أو مجلس إدارة الأهلي" .





وأضاف "زاهر"، «أنا أكثر شخص في مصر ساند سيد عبدالحفيظ، وقام بدعمه في عدة مواقف هو يعلمها جميعًا».





وأقسم "زاهر"، على الهواء، أنه لا يضع في عمله أي تصفية حسابات شخصية، كاشفا «تعرضت لهجوم شديد من جماهير الأهلي ولكنهم بالنسبة لي حالة خاصة، وأعتذر لهم على الهواء».





وأنهى زاهر تصريحاته، قائلًا «أنا أهلاوي، ومن عائلة تنتمي للنادي الأحمر، ولا أخجل من الكشف عن ميولي التي سبق وأن أعلنتها في عدة حلقات سابقة على مدار تاريخي الإعلامي».