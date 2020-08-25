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منوعات

لحظات مؤثرة.. فيلة تحتضن ابنتها وحفيدتها بعد 12 سنة من الفراق

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
رصدت عدسات المصورين، لقطة مؤثرة لأنثى "فيل" أثناء لمسها ابنتها وحفيدتها للمرة الأولى منذ 12 عاما، في حديقة حيوانات بألمانيا. 

وتم انفصال الأم عن ابنتها منذ 12 عاما، حيث تترك الأفيال في البرية للبحث عن رفيق، لكن تميل إناث الأفيال البقاء مع أمهاتهن مدى الحياة، ويعد مشروع لم شمل الأسرة جزء من برنامج حديقة الحيوانات الالمانية. 

وتم نقل الفيل بوري البالغة من العمر 39 عامًا من منزلها السابق في العاصمة الألمانية برلين إلى Bergzoo في مدينة هاله الشرقية، حيث تم لم شملها مع ابنتها تانا البالغة من العمر 19 عامًا بعد 12 عامًا من الانفصال.

كما التقت الجدة بحفيدتيها تاميكا، البالغة من العمر 4 سنوات، لأول مرة منذ ولادتها.

وسيظل منزل الأفيال مغلقًا في الوقت الحالي لمنح الحيوانات فرصة للاسترخاء وإعادة التعرف، وفقًا لبيان صادر عن حديقة الحيوان، لكن سيسمح للزوار برؤية الأفيال.

وفي الوقت الحالي، توجد بوري في حظيرة منفصلة عن نسلها، لكن في الأيام القليلة المقبلة سيقضون وقتًا معًا في القسم الخارجي للاعتياد على بعضهم البعض.
لحظات مؤثرة.. فيلة تحتضن ابنتها وحفيدتها بعد 12 سنة من الفراق
لحظات مؤثرة.. فيلة تحتضن ابنتها وحفيدتها بعد 12 سنة من الفراق
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