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فن

بعد الهجوم عليه.. سر عدم حضور بيومي فؤاد ندوة قصر السينما

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:12 ص
بيومى فؤاد
بيومى فؤاد
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أحمد إبراهيم
كشف مصدر مقرب من الفنان بيومى فؤاد، عن سر عدم حضوره ندوة قصر السينما، والتى كان من المقرر أن تقام يوم الأحد فى السادسة مساء، حيث أثار عدم حضوره، حالة من الجدل الواسع، خاصة بعد اتهام البعض له، بعدم تقديره لجمهوره الذى كان ينتظره في القصر، مفضلا تصوير عمل له على الحضور. 
وقال المصدر لـ"صدى البلد": إن بيومى فؤاد قد اتفق بالفعل مع الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما لحضور ندوة يوم الأحد فى السادسة مساء ولكن فجأة وبدون مقدمات، اعتذر بيومى فؤاد عن الحضور، بسبب ظروف عائلية كانت السبب الرئيسى، وليس كما ذكر البعض أن السبب هو انشغاله فى تصوير عمل له. 

يذكر أنه كان من المفترض أن تقام أمس الأول الأحد، السادسة مساء، ندوة للفنان بيومي فؤاد، يديرها الناقد طارق الشناوي، في قصر السينما، حسبما أعلن رئيسه الفنان تامر عبدالمنعم، لكن لم يحضر الفنان ندوته، رغم حضور عدد كبير من جمهوره، كما اعتذر عن عدم الحضور متأخرا جدا، وبعد حضور الإعلام والجمهور بالفعل.

وشنّ الناقد طارق الشناوي هجومًا كبيرًا على بيومي فؤاد متهما إياه بعدم الالتزام وعدم احترام مواعيده ولا تقدير محبيه من جمهوره الذي حرص على حضور الندوة.

الندوة التي لم تتم، كانت الأولى في قصر السينما، بعد انتهاء أزمة كورونا، ضمن برنامج "نجم وندوة"، وكان من المفترض أن يعقب الندوة عرض فيلمه "الكويسين".
 
فيلم "الكويسين" تدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزي في منزل عائلة "الكويسين".
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