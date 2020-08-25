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توك شو

بعد الإشادات العالمية.. قناة السويس استقبلت أكبر سفينة حاويات بالعالم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:36 ص
قناة السويس
قناة السويس
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قسم التوك شو
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة في قناة السويس تسير بشكل جيد، بل إن عدد السفن زاد 191 سفينة عن السنة السابقة، مشيرا إلى أن أكبر سفينة حاويات بالعالم عبرت قناة السويس يوم 25 مايو، وهذا يعطي شهادة لقناة السويس أنها قادرة على حمل أكبر السفن دون وجود مشاكل.


وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية على قناة" تن"، إن الهيئة تعمل من أجل تطوير المجرى الملاحي وتقديم خدمات متطورة لجذب السفن إلى قناة  السويس، مضيفا أنه تم إنشاء جراج جديد على قناة السويس الجديدة لاستقبال السفن العملاقة، وسيتم إنشاء 5 جراجات جديدة على القناتين الجديدة والقديمة، كما تم تحسين المدخلين الشمالي والجنوبي، وتم تكريك حوالي 3 ملايين متر مكعب من الرمال من المدخل الجنوبي، وحوالي 400 ألف متر مكعب من المدخل الشمالي.
    

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن المجلس البحري البلطيقي الدولي (بيكو) أشاد بقناة السويس، حيث إنه بالرغم من انخفاض سوق الحاويات في العالم بسبب أزمة كورونا، إلا أن قناة السويس زادت نسبة السفن التي مرت بها بنسبة 8٪ وزادت بنسبة 42 بالمائة في معدلات عبور سفن الصب الجاف، بجانب إشادة المنظمة التجارة العالمية بدور قناة السويس في التجارة العالمية.


ونوه إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي حول التعاون مع الشركات الأجنبية والممرات المناظرة لقناة السويس، وهذا ما تسعى إليه الهيئة، حيث تقوم بمعرفة متطلبات شركات الملاحة الكبيرة وتتابع أشكال السفن الجديدة لمعرفة متطلباتها وقدرة استيعاب القناة لها.
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