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أخبار العالم

عكس تصريحات ترامب.. أمريكا والصين تناقشان المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:22 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، عن بحث الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، ونائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هو، كيفية تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين. 

وقال البيان الصادر عن الممثل التجاري، وفق "رويترز": "إن الجانبين بحثا الخطوات التي اتخذتها الصين للقيام بالتغييرات الهيكلية التي ينص عليها الاتفاق". 

واضاف البيان أن جميع الأطراق أكدت على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لنجاح الاتفاق بين البلدين. 

يذكر أن الولايات المتحدة والصين توصلا إلى اتفاق في يناير الماضي، حول التجارة بين البلدين. 

وكانت العلاقات الاقتصادية بين البلدين قد تأثرت على إثر فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية، مقابل فرض رسوم على المنتجات الصينية، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين. 
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