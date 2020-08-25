بدون كبريت.. رجل يشعل النار باستخدام الرمل.. فيديو

منذ القدم عرفت طرق بدائية كثيرة لإشعال النار بسهولة في ظل الظروف التي لا تتيح وجود قداحة أو كبريت مثل طريقة الحجارة أو تسليط الشمس بعدسة مكبرة، لكن أحد الأشخاص أشعل النيران اليوم بالرمال.
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل لرجل "حافي القدمين" يحاول إشعال النار بطريقة جديدة مستخدمًا الاحتكاك بالرمال.
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ووضع الرجل مجموعة من القش فوق الرمل وسكب عليها مادة من أنبوب أسود صغير يبدو أنه جاز أو مادة قابلة للاشتعال.
ومرر الرجل العصا بيديه على الرمال فاشتعلت النيران مما أثار دهشة رواد مواقع التواصل، وانتشر المقطع على نطاق واسع.
وقد أوضح الرجل خلال الفيديو طريقة عمل حيلته الذكية قائلًا: "اللي على الطريق يكون حافي القدمين، دون نعال، والرمل فيه كهرباء، يقوم بوضع يده في الرمل بقرب مجموعة القش، ثم يمرر العصا على الرمل بيده الثانية بالقرب من يده التي على القش وعلى الفور تشتعل النيران".