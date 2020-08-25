بدون كبريت.. رجل يشعل النار باستخدام الرمل.. فيديو

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ومرر الرجل العصا بيديه على الرمال فاشتعلت النيران مما أثار دهشة رواد مواقع التواصل، وانتشر المقطع على نطاق واسع.

وقد أوضح الرجل خلال الفيديو طريقة عمل حيلته الذكية قائلًا: "اللي على الطريق يكون حافي القدمين، دون نعال، والرمل فيه كهرباء، يقوم بوضع يده في الرمل بقرب مجموعة القش،

ثم يمرر العصا على الرمل بيده الثانية بالقرب من يده التي على القش وعلى الفور تشتعل النيران".