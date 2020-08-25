AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بدون كبريت.. رجل يشعل النار باستخدام الرمل.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:58 ص
إشعال النار بالرمل
إشعال النار بالرمل
Advertisements
عزة عاطف
منذ القدم عرفت طرق بدائية كثيرة لإشعال النار بسهولة في ظل الظروف التي لا تتيح وجود قداحة أو كبريت مثل طريقة الحجارة أو تسليط الشمس بعدسة مكبرة، لكن أحد الأشخاص أشعل النيران اليوم بالرمال.

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل لرجل "حافي القدمين" يحاول إشعال النار بطريقة جديدة مستخدمًا الاحتكاك بالرمال.

اقرأ المزيد:

ووضع الرجل مجموعة من القش فوق الرمل وسكب عليها مادة من أنبوب أسود صغير يبدو أنه جاز أو مادة قابلة للاشتعال.

ومرر الرجل العصا بيديه على الرمال فاشتعلت النيران مما أثار دهشة رواد مواقع التواصل، وانتشر المقطع على نطاق واسع.

وقد أوضح الرجل خلال الفيديو طريقة عمل حيلته الذكية قائلًا: "اللي على الطريق يكون حافي القدمين، دون نعال، والرمل فيه كهرباء، يقوم بوضع يده في الرمل بقرب مجموعة القش، ثم يمرر العصا على الرمل بيده الثانية بالقرب من يده التي على القش وعلى الفور تشتعل النيران".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو هتسافر .. هاني الناظر يقدم 9 نصائح يجب اتباعها فورا

نيران تلتهم وجه فتاة و تشوهها بسبب سيجارة ..صور

ترشيحاتنا

مفاجأة.. سيف زاهر: 4 لاعبين كبار داخل نادي الزمالك تم تجديد عقودهم من دون معرفة وكلائهم ..فيديو

قبل مغادرته منصبه.. قرار مفاجئ لرئيس حكومة تونس المستقيل

إعلان مهم من هيئة قضايا الدولة لـ خريجي كليات الشرطة والحقوق دفعة 2019

ميل جيبسون يقاضي سيدة بسبب "العسل".. تفاصيل

نجم الزمالك السابق: وليد سليمان مؤذي ولكن طارق حامد لا يشبهه

أول تعليق من الأزهر الشريف بعد سحب قانون تنظيم دار الإفتاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون كبريت.. رجل يشعل النار باستخدام الرمل.. فيديو

بطريقة سهلة.. حضِّري آيس كريم بالفانيليا لأطفالك

بالعوامة.. طاقم عبارة يتفاجأ بطفلة وحيدة في عرض البحر | فيديو