اقتصادي: سعر تذكرة المترو تتحكم في تحسين واستمرارية تقديم الخدمة على المدى الطويل

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الإقتصاد، إن هناك فرقا بين الفلسفة الاقتصادية التى يمكن أن تحكم الدول والفلسفة الاقتصادية التى تحكم الشركة فى تقديم الخدمات .





وأضاف عنبر خلال مداخلته الهاتفية لقناة اكسترا نيوز ،أنه بجانب ما يشغل الدول من تحقيق إيرادات ودوافع إقتصادية، يشغلها أيضًا فكرة الوظيفة الإجتماعية وضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين، بما يتناسب مع قدرتهم على الدفع، وبما يعلى من رفاهية المواطنين .





وأشار الى أن تسعير الخدمات هو المصدر الإيرادي لأى مشروع كالمترو، يتحكم بتحسين واستمرارية تقديم هذه الخدمة بتلك الجدوى على المدى الطويل .

وأكد أن الفكر الاقتصادى للدولة يكمن فى تحويل مثل هذه الهيئات كهيئة مترو الانفاق الى هيئات اقتصادية ليس الغرض الأساسى تحقيق أرباح، وإنما تقليل الفجوة ما بين الإيرادات والمصروفات حتى لا تكون الهيئة عبئًا على الموازنة العامة للدولة .