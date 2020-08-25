وصول محترف سلة الاتحاد السكندري مارڤيل هاريس

وصل منذ قليل اللاعب الامريكي مارڤيل هاريس المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري قادما من الولايات المتحدة الامريكية للانضمام مجددا لصفوف الفريق.





وغادر اللاعب البلاد عقب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية .





و يقرر الجهاز الفنى مدى جاهزية اللاعب للمشاركة فى نهائى بطولة كأس مصر الذى يقام اليوم الثلاثاء امام النادى الأهلى بالإضافة إلي المشاركة في الدور النهائي من الدوري السوبر لكرة السلة .





وفي وقت سابق، تحدث عمرو السبخي المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري لكرة السلة عن مواجهة النادي الأهلي في نهائي كأس مصر رجال غدًا الثلاثاء.





وقال السبخي في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة عن مباراة سموحة في نصف النهائي "خططنا لارهاق سموحة منذ الدقائق الأولى لضمان الفوز مبكرًا في المباراة وهو ما تحقق وظهر في الفارق الكبير بين النقاط".





متابعًا "سموحة يملك جهاز فني محترم ولاعبين ممتازين، ولكننا توقعنا أن تكون المباراة أصعب علينا أمامهم، جميع لاعبي الاتحاد قدموا أداء جيد نظرًا للابتعاد الطويل عن المباريات الرسمية".





وأضاف السبخي "الفارق في مباراة سموحة لا يؤثر على استعداد واهمية مباراة الأهلي، الفوز بفارق نقطة مثل الفوز بفارق 40 نقطة في مباريات الكأس".





وتطرق السبخي عن محترف الاتحاد الأمريكي مارفيل هاريس قائلًا "هو خارج حسابات الفريق بشكل رسمي في مباراة النهائي، ننتظر وصوله في وقت آخر للاستعداد لنهائي دوري السوبر، مش هنعلق شماعة على وجوده أو لا، هنعتبر انه موجود بس مصاب او لعب بس مش موفق".





وأكمل "عودة احمد السلعاوي للنادي الأهلي مهمة للغاية، لاعب كبير ومؤثر في الفريق على المستوى الهجومي والدفاعي، لدينا مباراة هامة ندرس فيها المنافس بالكامل بما فيهم أليكس يونج المحترف الأمريكي، هو مفتاح لعب مهم للمنافس ونسعى لتعطيله هو وتروس الفريق"