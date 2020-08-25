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اقتربنا من الاكتفاء الذاتي.. رئيس قطاع الثروة الداجنة يكشف أسباب انخفاض أسعار الدواجن

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:09 ص
الدكتور طارق سليمان
الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع ثروة الداجنة
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قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع ثروة الداجنة بوزارة الزراعة، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بثروتنا الحيوانية والداجنة، فكان المشروع القومى لإحياء البتلو وتثمين العجول إلى 400 كيلو، وفى هذه الحالة تقترب نسبة التصافى من 60% بحيث يعطينى الحيوان 5 أضعاف تقريبًا من اللحوم ما يساوى 250 كيلوجراما.

وأضاف سليمان خلال مداخلته الهاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه تم التمويل بما يقرب من حوالى مليار و688 مليون جنيه لحوالى 10 آلاف مستفيد بما يقرب 18 ألف رأس. 

وأشار إلى أنه تحت هذا المشروع تم انبثاق البروتوكول الرباعى الذى تم عقده فى يناير 2020 ما بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعى المصرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأوضح أنه يتم استيراد وجلب عجول من الخارج وتوزيعها على صغار المربيين والمزارع النظامية من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذى يقوم بكل إجراءات الخدمات البيطرية وحجرها فى أحد محاجر الجهاز وتحصينها بكل التحصينات اللازمة.

وأشار إلى أن وزارة التموين تقوم باستلام عدد من هذه العجول فى نهاية فترة التسمين كشريك أساسى فى البروتوكول بأسعار عادلة وتقوم بطرح منتجاتها فى الأسواق بأسعار مناسبة مما يؤدى إلى وجود توازن عام فى أسعار اللحوم سواء حية أو مدبوحة.

ونوه الى اهتمام القيادة السياسية ووزارة الزراعة بمراكز تجميع الألبان باعتبارها المنفذ التسويقى لمنتجى الآلبان وبالتالى الحفاظ طوال العام على سعر ثابت للألبان، مؤكدًا أننا وصلنا للاكتفاء الذاتى من ألبان الشرب الطازجة ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا من المنتجات والمصنعات اللبنية وكذلك الوصول للاكتفاء الذاتى من بيض المائدة والاقتراب من الاكتفاء الذاتى لدجاج التسمين.
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