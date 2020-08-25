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أخبار البلد

قومي المرأة: قرار النيابة بضبط المتهمين في واقعة فيرمونت رسالة طمأنينة لنساء وفتيات مصر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:47 ص
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
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أ ش أ
وجه المجلس القومي للمرأة الشكر والتقدير للنائب العام المستشار حماده الصاوي، وذلك لإصداره قرارًا بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس - في بيان لها- عن فخرها وامتنانها لاستجابة النائب العام للبلاغ الذي تقدمت به الفتاة ضحية هؤلاء المتهمين ولقراره باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكدت أن قرار النيابة العامة بضبط المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم؛ بعث برسالة طمأنينة وراحة لنساء وفتيات مصر ورجالها الشرفاء.

وأشارت إلى أن القرار أكد أن القانون المصري يقف بجانب كل فتاة وسيدة مصرية ليحمي ويصون حقوقها، موضحة أن بيان النيابة العامة أثلج قلوب كل فتيات وسيدات مصر، وخلق شعورا لديهن بأن حقهن- مهما تأخر لن يضيع، في ظل قانون يحمي المرأة ويحترمها، كما أن هذا البيان رسالة للعالم بأن مصر لم ولن تقبل المساس والتعرض لفتياتها بأي شكل من الأشكال بحكم القانون.
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