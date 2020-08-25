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أخبار العالم

وزير الصحة النمساوي: وضع كورونا مستقر نسبيا بالرغم من الزيادات اللافتة في الإصابات الجديدة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:45 ص
ردولف انشوبير وزير
ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي
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أ ش أ
وصف ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي وضع كورونا في البلاد بالمستقر نسبيًا، على الرغم من الزيادات اللافتة فى الإصابات الجديدة.

وقال انشوبير - في تصريحات له- إن عدد الاختبارات الخاصة بفحص كورونا والتي أجريت في النمسا ارتفعت إلى أكثر من 1.1 مليون اختبار، مشيرا إلى أن هناك المزيد من الاختبارات في الفترة المقبلة.

وأضاف وزير الصحة رودولف أنشوبر "المزيد من الناس بدون أعراض" كما أن الفيروس أصبحت أكثر انتشارا بين الفئات العمرية الصغيرة.

وانتقد الوزير ضعف الحذر بين المواطنين، لافتا إلى أننا ما زلنا نرى العديد من التجمعات في النمسا بما في ذلك في لقاءات العائلات والاحتفالات الخاصة، ولا يزال أولئك العائدون بالعدوى من الإجازات يشكلون نسبة كبيرة.

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