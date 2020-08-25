اتحاد اليد يقرر تعديل مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر للسيدات

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد تعديل وتقديم مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مصر عمومي سيدات.





وتقرر إقامة مباراتي نصف النهائي يوم 5 سبتمبر: الأولى بين الشمس وسبورتنج في تمام الساعة 12 ظهرًا، والثانية في نفس اليوم بين سموحة والزمالك في تمام الساعة الثانية ظهرا، وذلك على صالة نادي الزمالك.





وتقام مباراتا تحديد المركز الثالث والنهائي يوم 6 سبتمبر وبنفس المواعيد على صالة نادي الزمالك أيضًا.





وكان من المقرر أن تقام مباراتا نصف النهائي يوم 8 سبتمبر، ومباراتا تحديد المركز الثالث والنهائي في اليوم التالي 9 سبتمبر.



