الغضبان: التأمين الصحي الشامل من المشروعات الواعدة في بورسعيد

أطلقت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد مبادرة "اطمن" ومبادرة "بالطو"، بتوقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الهيئة ومجموعة مستشفيات كليوباترا وشركة البالطو، لتقديم عدد من الخدمات الطبية أونلاين، وذلك عبر تطبيق البالطو الذى يعمل على الهواتف الذكية، لإجراء الاستشارات الطبية عن بُعد ومجانًا للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، والمسجلين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد.
واستعرض محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، الذي حضر توقيع البروتوكول، مساء الإثنين، التحول الطبى الذي نفذ على أرض بورسعيد، والتطوير الذى شهدته المستشفيات والوحدات الصحية، والاستعانة بكوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الشامل شهدت إجراء أكثر من ١٥ ألف عملية جراحية دقيقة، ومنها جراحة القلب المفتوح للأطفال، وقرنية العين وغيرها، موضحًا أن هناك تطورا هائلا بمستشفى النصر والتى شهدت تطويرا على أعلى مستوى، لم تشهده منذ ١٨ عاما.
وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تطبيق البالطو يتيح إجراء مناظرات إلكترونية عبر المنصات الرقمية بين المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد مع الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، مثل "الأطفال، النساء والتوليد، النفسية، التغذية، الجلدية والتناسلية"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، بما يتسق مع معايير الجودة التي تضمن توفير خدمة طبية متميزة.
ونوه الى ان التطبيق الجديد عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى مع عدد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين المسجلين بالتطبيق، إما عن طريق المحادثات المكتوبة أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو مع الطبيب المختص، ويتم تسجيل المريض على تطبيق "البالطو" عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد، ويتمكن بعدها المريض أو المنتفع من الدخول للتطبيق كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة بالمنتفع.
وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن مبادرة أطمن هي نتاج دمج خدمات التحول الرقمي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واللذان يمثلان أكبر المشروعات القومية التي حققتها الدولة على أرض بورسعيد لتكون نموذجا يحتذى به في باقي محافظات بورسعيد.
كما أكد محافظ بورسعيد أن مبادرة "بالطو" الإلكترونية المقدمة في مجال التأمين الصحي الشامل تهدف في المقام الأول لسهولة وسرعة الحصول على الخدمات والرعاية الطبية وتوفير وقت ومجهود المواطنين بما يحقق مستوى الرضا لدى المنتفعين بالمنظومة الطبية الجديدة.
ولفت المحافظ إلى أن ما تم إنجازه في مصر خلال زمن قياسي كان يحتاج لعشرات الأعوام، ولكن القيادة السياسية واجهت كافة التحديات لتحقيق خطط التنمية المنشودة، مشيرا للجهود المتواصلة التي قدمتها كافة الجهات التنفيذية والطبية للارتفاء بخدمات التأمين الصحى الشامل والدمج بينه وبين منظومة التحول الرقمى، واللذان يسيران بالتوازى على أرض بورسعيد لتقديم خدمات على أعلى مستوى على كافة الأصعدة.