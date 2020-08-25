الغضبان: التأمين الصحي الشامل من المشروعات الواعدة في بورسعيد

أطلقت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد مبادرة "اطمن" ومبادرة "بالطو"، بتوقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الهيئة ومجموعة مستشفيات كليوباترا وشركة البالطو، لتقديم عدد من الخدمات الطبية أونلاين، وذلك عبر تطبيق البالطو الذى يعمل على الهواتف الذكية، لإجراء الاستشارات الطبية عن بُعد ومجانًا للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، والمسجلين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد.





واستعرض محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، الذي حضر توقيع البروتوكول، مساء الإثنين، التحول الطبى الذي نفذ على أرض بورسعيد، والتطوير الذى شهدته المستشفيات والوحدات الصحية، والاستعانة بكوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الشامل شهدت إجراء أكثر من ١٥ ألف عملية جراحية دقيقة، ومنها جراحة القلب المفتوح للأطفال، وقرنية العين وغيرها، موضحًا أن هناك تطورا هائلا بمستشفى النصر والتى شهدت تطويرا على أعلى مستوى، لم تشهده منذ ١٨ عاما.





وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تطبيق البالطو يتيح إجراء مناظرات إلكترونية عبر المنصات الرقمية بين المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد مع الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، مثل "الأطفال، النساء والتوليد، النفسية، التغذية، الجلدية والتناسلية"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، بما يتسق مع معايير الجودة التي تضمن توفير خدمة طبية متميزة.





ونوه الى ان التطبيق الجديد عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى مع عدد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين المسجلين بالتطبيق، إما عن طريق المحادثات المكتوبة أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو مع الطبيب المختص، ويتم تسجيل المريض على تطبيق "البالطو" عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد، ويتمكن بعدها المريض أو المنتفع من الدخول للتطبيق كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة بالمنتفع.





وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن مبادرة أطمن هي نتاج دمج خدمات التحول الرقمي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واللذان يمثلان أكبر المشروعات القومية التي حققتها الدولة على أرض بورسعيد لتكون نموذجا يحتذى به في باقي محافظات بورسعيد.





كما أكد محافظ بورسعيد أن مبادرة "بالطو" الإلكترونية المقدمة في مجال التأمين الصحي الشامل تهدف في المقام الأول لسهولة وسرعة الحصول على الخدمات والرعاية الطبية وتوفير وقت ومجهود المواطنين بما يحقق مستوى الرضا لدى المنتفعين بالمنظومة الطبية الجديدة.





ولفت المحافظ إلى أن ما تم إنجازه في مصر خلال زمن قياسي كان يحتاج لعشرات الأعوام، ولكن القيادة السياسية واجهت كافة التحديات لتحقيق خطط التنمية المنشودة، مشيرا للجهود المتواصلة التي قدمتها كافة الجهات التنفيذية والطبية للارتفاء بخدمات التأمين الصحى الشامل والدمج بينه وبين منظومة التحول الرقمى، واللذان يسيران بالتوازى على أرض بورسعيد لتقديم خدمات على أعلى مستوى على كافة الأصعدة.

