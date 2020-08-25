استعدادًا لمباراة حرس الحدود.. رئيس الاتحاد السكندري يجتمع مع فريق الكرة

اجتمع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مع فريق الكرة بكامل هيئته من جهاز فني ولاعبين بقيادة طلعت يوسف، في فرع النادي بسموحة، حيث يواصل الفريق استعداداته لمباراة نادي حرس الحدود والمقرر لها غدا الخميس، في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الممتاز، في تمام الساعة الرابعة عصرا على استاد الإسكندرية.





وطالب رئيس النادي اللاعبين ببذل كل ما لديهم من جهد في المباريات القادمة والعودة للعروض القوية لإسعاد جماهير الثغر، مؤكدًا على القدرات الكبيرة للقيادة الفنية ممثلة في طلعت يوسف ولاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق آمال عشاق زعيم الثغر.



