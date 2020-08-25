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تكنولوجيا

ريلمي تبيع 60 ألف هاتف realme c12 فى 24 ساعة فقط.. أفضل 4 تطبيقات مشفرة لحمايتك

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:16 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.

نجحت علامة ريلمي المملوكة لعلامة أوبو الصينية فى بيع 60 ألف نسخة من هاتف Realme C12 عقب طرحه اليوم فى الهند، الأمر الذى يكشف عن نجاح فعالية طرحه رسميًا بالأسواف الهندية.

قررت شركة VNG التقنية الفيتنامية مقاضاة تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني الشهير TikTok، بتهمة التعدي على حقوق الملكية واستخدام أغاني مصاحبة للتطبيق مملوكة لها، بدون حصول تيك توك على تصريح بعرضها.

استطاعت لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE الشهيرة فى تكوين محبين لها بالملايين فى وقت قياسي، وتصبح اللعبة الأولى والأكثر تحميلًا على الهواتف الذكية سواء كانت آيفون أو أندرويد، بالإضافة لاستجابتها السريعة لطلبات لاعبيها وإطلاقها للتحديثات بشكل دوري لتقديم أفضل أداء ممكن، ويبدو أنها قررت إسعاد عشاقها فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال إطلاق فعاليات الصيف "معرض المرح الصيفي".

فى مغامرة كبيرة للغاية قرر المخرج الشهير داميان تشازيل الحاصل على جائزة الأوسكار تصوير فيلم "The Stunt Doubl"، بكاميرا أحدث هواتف آيفون iPhone 11 Pro، وذلك بالشراكة مع آبل الأمريكية لإبراز إمكانات كاميرا الهاتف الخارقة، وللعلم فاز داميان تشازيل بجائزة الأوسكار عن أول أفلامه "لا لا لاند"  فى 2016، ثم جائزة الجولدن جلوب كأحسن مخرج عن نفس الفيلم، وقبله أخرج  "ويبلاش" الذى تم ترشيحه لـ 5 جوائز أوسكار.

في مثل هذا اليوم منذ 9 سنوات عام 2011 تسلم تيم كوك الرئيس التنفيذي الحالي لشركة آبل رايتها، بعد رحيل مؤسسها ورئيسها السابق، ستيف جوبز، واستطاع قيادة شركة آبل وتحقيق سلسلة من النجاحات والتغييرات الجذرية، لعل أبرزها وصول قيمتها السوقية لأكثر من 2 تريليون دولار؛ لتصبح أغلى قيمة تسويقية لكيان اقتصادي في العالم.

يعتبر DXOMARK أهم مؤشر في العالم لتقييم أفضل كاميرات الهواتف، وتصدرت على المؤشر 3 هواتف من فئة فلاج شيب، كأفضل 3 هواتف في الكاميرا للعام الحالى، وكان هاتف Huawei P40 Pro  من هواوى، هو أفضل هاتف فلاج شيب بكاميرا، ولكن بعد إطلاق شركة شاومى لهاتفها Xiaomi Mi 10 Ultra، أصبح في الصدارة ، كما تفوق على هاتف Oppo Find X2 Pro من شك أوبو. 

مع ازدياد مكالمات الفيديو في الآونة الأخيرة، بسبب تفشى فيروس كورونا، أصبحت تطبيقات مكالمات الفيديو هى أكثر تطبيقات مستخدمة على كل المستويات أثناء التواصل، سواء في العمل أو الدراسة، أو حتى في التواصل العادى مع الأهل والأصدقاء، ومع ازدياها كثرت الاختراقات التى هددت معلومات المستخدمين وبياناتهم الشخصية، مما زاد من الحاجة إلى أهمية استخدام تطبيقات مشفرة.

مع دخول شركة فيسبوك عالم المنافسة في الفيديوهات القصيرة، جرى إطلاق خاصية Reels  لموقع "إنستجرام"، والذي تنافس به تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok، ومع ذلك تفوقت الخاصية على التطبيق فى أكثر من ناحية.

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