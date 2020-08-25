ريلمي تبيع 60 ألف هاتف realme c12 فى 24 ساعة فقط.. أفضل 4 تطبيقات مشفرة لحمايتك

في مثل هذا اليوم منذ 9 سنوات عام 2011 تسلم

الرئيس التنفيذي الحالي لشركة

رايتها، بعد رحيل مؤسسها ورئيسها السابق، ستيف جوبز، واستطاع قيادة شركة

سلسلة من النجاحات والتغييرات الجذرية، لعل أبرزها وصول قيمتها السوقية لأكثر من 2 تريليون دولار؛ لتصبح أغلى قيمة تسويقية لكيان اقتصادي في العالم.