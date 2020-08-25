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فن

أحمد فلوكس: سعادتك موجودة في أعماق ذاتك

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:44 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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مصطفى كرم
شارك الفنان أحمد فلوكس صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق أحمد فلوكس على الصوره  "كل شيء تراه و تشعر به هو من أفكارك ..و سعادتك موجودة في أعماق ذاتك.. انه الحب يتسع...كل العالم حرره.. ليكن وعيك مراقبا عليك فقط حب ذاتك.. وافعل ماتحب" 

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
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