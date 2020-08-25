الجارحي عن مواجهة الاتحاد في كأس مصر للسلة: مباراة صعبة.. والسلعاوي إضافة كبيرة للفريق

وأضاف الجرحي في تصريحات صحفية: حالة التراجع التى أصابت الأهلي في المباراة أمام فريق سبورتنج نتيجة عقلية اللاعب المصري لأنهم شعروا أن المباراة انتهت وانهم تأهلوا للنهائي".





وتابع: "عودة أحمد السلعاوي لفريق الاهلي إضافة قوية وعودته جاءت في الوقت المناسب ومشاركته في المباراة النهائية ـمام الاتحاد وارده وبقوة".





وقال: إن أحمد المرعي المدير الفني للاتحاد مدرب قدير ولا يعتمد على واحد ووجود اللاعبين المحترفين في الفريق لن يؤثر عليهم لأنهم يعتمدون على الأداء الجماعي.





واختتم مدرب الأهلي تصريحاته قائلا: أرى أن مشوار الأهلي في بطولة كأس مصر أصعب من مشوار الاتحاد لأننا واجهنا الزمالك في دور الـ16 ولعبنا أمام سبورتنج.