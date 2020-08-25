الجارحي عن مواجهة الاتحاد في كأس مصر للسلة: مباراة صعبة.. والسلعاوي إضافة كبيرة للفريق

وصف أحمد الجارحي المدرب العام لفريق كرة السلة الأول بالنادي الأهلي رجال، مباراة فريقه أمام فريق الاتحاد في نهائي كأس مصر والتى تقام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة والنصف، بأنها صعبة للغاية.
وأضاف الجرحي في تصريحات صحفية: حالة التراجع التى أصابت الأهلي في المباراة أمام فريق سبورتنج نتيجة عقلية اللاعب المصري لأنهم شعروا أن المباراة انتهت وانهم تأهلوا للنهائي".
وتابع: "عودة أحمد السلعاوي لفريق الاهلي إضافة قوية وعودته جاءت في الوقت المناسب ومشاركته في المباراة النهائية ـمام الاتحاد وارده وبقوة".
وقال: إن أحمد المرعي المدير الفني للاتحاد مدرب قدير ولا يعتمد على واحد ووجود اللاعبين المحترفين في الفريق لن يؤثر عليهم لأنهم يعتمدون على الأداء الجماعي.
واختتم مدرب الأهلي تصريحاته قائلا: أرى أن مشوار الأهلي في بطولة كأس مصر أصعب من مشوار الاتحاد لأننا واجهنا الزمالك في دور الـ16 ولعبنا أمام سبورتنج.