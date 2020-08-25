اليوم.. دونجا يشارك في تدريبات الإسماعيلي.. وهمام يقترب من العودة للمباريات الرسمية

يشارك محمود عبدالعاطي دونجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ، بالتدريبات الجماعية للفريق، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب شفائه من الإصابة التي تعرض لها قبل عودة فريقه لاستئناف النشاط الرياضي، الذي توقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. شفائهلاستئناف





و اختتم دونجا تدريباته التأهيلية في أحد المراكز الطبية بالقاهرة، أمس الإثنين؛ وذلك للاطمئنان عقب إصابته بشرخ في الشظية والتواء في الكاحل.



