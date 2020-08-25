اليوم.. دونجا يشارك في تدريبات الإسماعيلي.. وهمام يقترب من العودة للمباريات الرسمية

يشارك محمود عبدالعاطي دونجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بالتدريبات الجماعية للفريق، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب شفائه من الإصابة التي تعرض لها قبل عودة فريقه لاستئناف النشاط الرياضي، الذي توقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
واختتم دونجا تدريباته التأهيلية في أحد المراكز الطبية بالقاهرة، أمس الإثنين؛ وذلك للاطمئنان عقب إصابته بشرخ في الشظية والتواء في الكاحل.
من جانب آخر يدرس الفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني للفريق، ضم العراقي همام طارق، لاعب الفريق الذي عاد من أيام قليلة من بلاده، لقائمة فريقه في المباراة القادمة أمام فريق طنطا بعد غد، الخميس، علي ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ال٢٢ من مسابقة الدوري.