مشاهد مصورة.. ضرب وسوء معاملة البقر حتى الموت داخل مزرعة شهيرة| صور

انتشرت صور ومقاطع فيديو لمزرعة بقر خرسانية ضخمة في أمريكا ، تكشف عن أدلة من القسوة المروعة ، وسوء معاملة الحيوانات.





وعانت الماشية التي تربى في حظائر داخل مزرعة على الطراز الأمريكي ، من عرج شديد، مما جعل مشي البقر على أقدامها مؤلمًا وصعبًا.





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يكشف المقطع المصور بكاميرات سرية رجال الماشية وهم يضربون الحيوانات في الوحدات المكونة من أرضيات خرسانية بدلًا من الحقول الخضراء فيما يسمى بنظام "عدم الرعي".





وفي أحد المشاهد ألقى أحدهم دلوًا بعنف على رأس ثور صغير فأصطدم به على الأرض، يظهر صوت العمال وهم يناقشون الحالة السيئة للحيوانات، مما يشير إلى أن بعضها كان في الماضي "يموت يسارًا يمينًا ووسطًا".



