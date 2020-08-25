الليلة .. بيراميدز يبحث عن قطار الانتصارات بمواجهة الإنتاج الحربي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره الإنتاج الحربي في تمام الثامنة مساء اليوم" الثلاثاء"، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري .
ويخوض الفريقان مواجهة صعبة خصوصا عقب تحقيق نادي بيراميدز الفوز على نادي سموحة بهدفين مقابل هددف في الجولة الأخيرة فيما خسر الإنتاج الحربي من نادي إنبي بهدفين دون رد .
ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 39 نقطة بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري .
ويسعي الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز في الحصول على ثلاثة نقاط لمواصلة رحلة انهاء الموسم في المركز الثاني المؤهل للمشاركة الإفريقية في الموسم المقبل .