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رياضة

الليلة .. بيراميدز يبحث عن قطار الانتصارات بمواجهة الإنتاج الحربي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:04 ص
لقاء سابق بين بيراميدز
لقاء سابق بين بيراميدز والإنتاج الحربي
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حسام الحارتي
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره الإنتاج الحربي في تمام الثامنة مساء اليوم" الثلاثاء"، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري .

ويخوض الفريقان مواجهة صعبة خصوصا عقب تحقيق نادي بيراميدز الفوز على نادي سموحة بهدفين مقابل هددف في الجولة الأخيرة فيما خسر الإنتاج الحربي من نادي إنبي بهدفين دون رد .

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 39 نقطة بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري .

ويسعي الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز في الحصول على ثلاثة نقاط لمواصلة رحلة انهاء الموسم في المركز الثاني المؤهل للمشاركة الإفريقية في الموسم المقبل .

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