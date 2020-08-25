موجز السوشيال ميديا.. أحمد فهمي يدعم مؤمن زكريا.. بسمة بوسيل تغني لـ تامر حسني في عيد ميلاده









نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:













وجه الفنان احمد فهمي الدعم لمؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي بعد إصابة مؤمن بصمور في العضلات









شارك الفنان محمد رمضان جمهور بفيديو جديد له عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال قضاء عطلته الصيفية.









شارك الفنان محمد رشاد جمهورة بصورة جديدة لة عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









نشرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



