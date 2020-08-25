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منوعات

ألقوه من السفينة.. العثور على رجل عائم في عرض البحر لمدة 3 أيام | صور

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:43 ص
عائم في عرض البحر
عائم في عرض البحر
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عزة عاطف
عثر خفر السواحل الإسباني على رجل عائم فوق لوح تزلج على وجه الماء وسط المحيط مرتديًا ملابسه كاملة، إذ تبين أنه قضى 3 أيام على غير هدي؛ بعد سقوطه من على متن سفينة سياحية.

والتقط خفر السواحل الإسباني الرجل البالغ من العمر 55 عاما بالقرب من ماربيا، بعدما لاحظه أفراد طاقم على متن يخت يدعى Estelar ونبهوا رجال الإنقاذ.

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وقالوا إنه كان يرتدي ملابس كاملة وزعموا أنه قضى عدة أيام في البحر بعد سقوطه من قارب، وما أثار حيرتهم هو كيفية حصوله على لوح التزلج فوق الماء.

سقط الرجل البريطاني من على سفينة سياحية، لم يتم التعرف عليها بعد، وقد أثار فريق الإنقاذ موجة من التكهنات حول كيفية وصول الرجل الغامض إلى لوح تزلج على الماء.

وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا مفتون بهذه القصة، لأن العثور على لوح ركوب الأمواج أثناء ضياعك في البحر سيكون أغرب حتى من السقوط من قارب مع لوح التزلج".
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