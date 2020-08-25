ألقوه من السفينة.. العثور على رجل عائم في عرض البحر لمدة 3 أيام | صور

عثر خفر السواحل الإسباني على رجل عائم فوق لوح تزلج على وجه الماء وسط المحيط مرتديًا ملابسه كاملة، إذ تبين أنه قضى 3 أيام على غير هدي؛ بعد سقوطه من على متن سفينة سياحية.





والتقط خفر السواحل الإسباني الرجل البالغ من العمر 55 عاما بالقرب من ماربيا، بعدما لاحظه أفراد طاقم على متن يخت يدعى Estelar ونبهوا رجال الإنقاذ.





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وقالوا إنه كان يرتدي ملابس كاملة وزعموا أنه قضى عدة أيام في البحر بعد سقوطه من قارب، وما أثار حيرتهم هو كيفية حصوله على لوح التزلج فوق الماء.





سقط الرجل البريطاني من على سفينة سياحية، لم يتم التعرف عليها بعد، وقد أثار فريق الإنقاذ موجة من التكهنات حول كيفية وصول الرجل الغامض إلى لوح تزلج على الماء.



