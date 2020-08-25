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أخبار البلد

لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.. تفاصيل الخدمات الجديدة من إي فاينانس تحت شعار ما يغلاش عليك.. خدمات

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:17 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

تشارك "اي فاينانس" شركة  تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تدشين الموقع الإلكتروني للمبادرة لعمليات الشراء عبر الإنترنت من خلال موقع "إي – أسواق مصر"، وإطلاق تطبيق "التاجر" على الهواتف الذكية، والذي يتم من خلاله عملية البيع والشراء والتابع لشركة خالص، وذلك انطلاقا من دورها الاستراتيجي في منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، وتأكيدًا على دورها كجزء هام من المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري وتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.


وتعقيبا على هذه المبادرة، أعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "اي فاينانس" عن سعادته بإطلاق المبادرة الرئاسية التي تهدف لدعم المستهلك المصري والإنتاج المحلي، والتي تحمل شعار "ما يغلاش عليك"، حيث تعد المبادرة خطوة على طريق التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية وتبني مفهوم جديد للتجارة الإلكترونية وفتح منافذ جديدة للتجار وتوسيع مجالات العمل ودعم التعامل اللانقدي  لتحقيق الشمول المالي  الذي يتماشى مع رؤية  الدولة لبناء "مصر الرقمية".


وقال إن "اي فاينانس" تعتبر الشركة الوطنية المتخصصة في تقديم أحدث نظم الدفع الإلكتروني وخدمات تطوير وتكامل الأعمال للقطاعات المالية والحكومية، خاصة وزارة المالية، كما أنها تدير مركز المدفوعات والحساب الموحد GFMIS للوزارة في بيئة عمل آمنة ووفقًا لمعايير الأمان المتبعة دوليًا، وتعتبر أيضا أول وأكبر بوابة للمدفوعات والتحصيلات الإلكترونية في مصر.


وأضاف أن الشركة قامت بإطلاق الموقع الإلكتروني للمبادرة www.mobadra.gov.eg  بالتعاون مع وزارة المالية والمتاح به خاصية الشراء الإلكتروني، والذي صمم عن طريق إحدى شركات "إي - فاينانس"، وهي شركة "إي-أسواق مصر"، والتي قامت بدور هام لإطلاق الموقع في وقت قياسي وإدخال جميع السلع والأسعار ليصبح منصة تسوق وبيع إلكترونية كبيرة وآمنة للمواطن المصري، حيث يأتي الموقع لتيسير عملية الشراء أثناء المبادرة وتوفير وسائل متنوعة للشراء تساعد علي زيادة وتحفيز الاستهلاك وعجلة الإنتاج المحلي.


وتعمل دائما شركة "إي فاينانس" بالتعاون مع الوزارت والمؤسسات الكبرى على تقديم كل ما يهم المواطن والدولة من وسائل التكنولوجيا في مجال الدفع والتحصيل، وذلك لتحقيق هدف الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي والوصول لمجتمع لا نقدي.


وأشار رئيس "اي فاينانس" إلى أن تطبيق "التاجر" الذي أطلقته الشركة يأتي بالتعاون مع وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لتشغيل منظومة متكاملة وآمنة للبيع والشراء أثناء المبادرة، حيث تم تدشين تطبيق مُبسط وآمن بخطوات سهلة، وتم تدريب التجار على كيفية استخدامه، وتم إدخال جميع السلع المشاركة  وعددها 4231 منتجا في المبادرة، والتجار وعددهم 1178 بالأسعار ونسب الخصم المقررة.


كما تم الربط مع وزارة التموين لمعرفة جميع المستحقين، حيث يتم إدخال الرقم القومي للمشتري على التطبيق للتأكد من أحقيته، ولزيادة التأكيد يتم إرسال رسالة نصية برقم سري OTP للمشتري ويقوم التاجر بإدخالها على طلب الفاتورة، وذلك للتأكد من أن المشتري هو بالفعل صاحب البطاقة التموينية ومستحق للدعم، ثم يتم تكملة عملية الشراء بطريقة عادية جدًا ومعتادة.


 وتابع سرحان قائلًا: "في الوقت نفسه، تعمل شركة "خالص"، إحدى شركات "إي-فاينانس"، للدفع الرقمي للأفراد، بتوفير نقاط البيع الإلكترونية للتجار  POS مجانًا في إطار تعاونها مع الاتحاد العام للغرف التجارية ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للسداد الإلكتروني والحد من استخدام النقدية (الكاش) للوصول لمجتمع لا نقدي".


كما قامت "إي فاينانس" بتوظيف مركز الاتصال التابع للشركة لتلقي جميع الاستفسارات والرد عليها والخاصة بالمبادرة ومساعدة المشترين لتنفيذ طلبات الشراء على الموقع واستقبال المشاكل الخاصة بالطلبات وتصعيدها لفريق الدعم وتأكيد طلبات الشراء للمشترين.


يذكر أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك.


 كما  ستسهم المبادرة في تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المُباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية.

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