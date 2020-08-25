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أخبار العالم

الصحة البرازيلية: أكثر من 17 ألف إصابة و565 وفاة جديدة بكورونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:40 ص
فيروس كورونا - أرشيفية
فيروس كورونا - أرشيفية
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 17078 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و565 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزارة - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء - أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل وصل إلى 3 ملايين و622 ألفا و861 حالة مؤكدة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 115 ألفا و309 أشخاص.

يشار إلى أن معدلات الإصابات والوفيات الجديدة لا تزال مرتفعة في البرازيل، التي تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات.
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