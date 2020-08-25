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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 17 ألفا و945 حالة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 17 ألفا و945 حالة، وذلك عقب تسجيل 280 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 310 حالات حتى الآن، وذلك بعد تسجيل حالة إصابة واحدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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