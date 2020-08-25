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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 25-8-2020 فى القاهرة والمحافظات

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:35 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 25 -8- 2020، في القاهرة والمحافظات.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا حارا، وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 26 والعظمى 36  

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 18 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 34

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