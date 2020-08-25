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محافظات

على مساحة ٢٠٠ متر.. إزالة حالات تعدٍ بالبناء بدون ترخيص بالأقصر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:23 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شمس يونس
قامت الوحدة المحلية  لقرية المدامود قبلى، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بتنفيذ حالتي إزالة بناء بدون ترخيص عبارة عن أعمدة وسقف خرسانية على مساحة  ٢٠٠ متر. 


ويأتي ذلك فى ضوء تنفيذ أعمال الموجة ١٦ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.


وقاد الحملة العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف جلال، نائب رئيس المركز، ويوسف أحمد، رئيس قرية المدامود قبلى، ومحمد سعدى، مسئول التنظيم بالمركز.



ويأتي ذلك بالتنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء محمود فاروق، مساعد مدير الأمن، والعميد بدر طه، مأمور مركز شرطة طيبة، والرائد شريف الهادى، رئيس مباحث طيبة، والقوة المرافقة له.


جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي املاك الدولة من المهد واسترداد حق الدولة.
على مساحة ٢٠٠ متر.. إزالة حالات تعدٍ بالبناء بدون ترخيص بالأقصر
على مساحة ٢٠٠ متر.. إزالة حالات تعدٍ بالبناء بدون ترخيص بالأقصر
على مساحة ٢٠٠ متر.. إزالة حالات تعدٍ بالبناء بدون ترخيص بالأقصر
على مساحة ٢٠٠ متر.. إزالة حالات تعدٍ بالبناء بدون ترخيص بالأقصر
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