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رشا مجدى: حجم انفجار بيروت فاق قدرات المستشفيات بلبنان ..فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:25 ص
الإعلامية رشا مجدى
الإعلامية رشا مجدى
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية رشا مجدى ، إن لبنان دائما فى قلب مصر ، فهذه الكلمات تترجمها واقع ، منوهة إلى أن بيروت بها صرح طبى عبارة عن خلية نحل يعملون على مدار الساعة.

وأضافت  الإعلامية رشا مجدى ، خلال تقديمها برنامج ، صباح البلد ، المذاع على فضائية ، صدى البلد ، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى ، أحمد حمدى ، أن هناك صرح طبى بالمركز الطبي الاستشفائي المصرى بلبنان .

وأشارت الإعلامية رشا مجدى ، إلى أنه منذ إنشاء هذا الصرح الطبى قدم لـ مليون و317 الف مريض وجريح خدمة طبية 

وتابعت الإعلامية رشا مجدى ، أن المستشفى الميدانى المصرى لعب دور مهم جدا تحديدا عقب انفجار مرفأ بيروت ، لافتة إلى أنه عند حدوث هذا الانفجار الضخم يوم 4 أغسطس هناك عدد من المستشفيات التى عجزت عن العمل بسبب قربها الشديد من مكان الانفجار ، إلى جانب أن حجم الانفجار فاق قدرات المستشفيات بلبنان .

وأكدت الإعلامية رشا مجدى ، أن هذا الانفجار خلق وراءه 6500 مصاب و 178 قتيل في يوم واحد والمستشفيات عجزت أمام الحالات الحرجة .
 
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