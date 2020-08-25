رشا مجدى: حجم انفجار بيروت فاق قدرات المستشفيات بلبنان ..فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدى ، إن لبنان دائما فى قلب مصر ، فهذه الكلمات تترجمها واقع ، منوهة إلى أن بيروت بها صرح طبى عبارة عن خلية نحل يعملون على مدار الساعة.





وأضافت الإعلامية رشا مجدى ، خلال تقديمها برنامج ، صباح البلد ، المذاع على فضائية ، صدى البلد ، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى ، أحمد حمدى ، أن هناك صرح طبى بالمركز الطبي الاستشفائي المصرى بلبنان .





وأشارت الإعلامية رشا مجدى ، إلى أنه منذ إنشاء هذا الصرح الطبى قدم لـ مليون و317 الف مريض وجريح خدمة طبية





وتابعت الإعلامية رشا مجدى ، أن المستشفى الميدانى المصرى لعب دور مهم جدا تحديدا عقب انفجار مرفأ بيروت ، لافتة إلى أنه عند حدوث هذا الانفجار الضخم يوم 4 أغسطس هناك عدد من المستشفيات التى عجزت عن العمل بسبب قربها الشديد من مكان الانفجار ، إلى جانب أن حجم الانفجار فاق قدرات المستشفيات بلبنان .



